به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی روز گذشته در مجلس ختمی که در مسجد دانشگاه صنعتی شریف برای دانشجویان و فارغ التحصیلان این دانشگاه که در سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی جان باختند برگزار شد، به سخنرانی پرداخت.
قمی طی سخنانی در این مراسم با اشاره به اتفاقات اخیر کشور و ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه هواپیمایی گفت: از این بزرگوارانی که به رحمت خدا رفتند، دو تا را میشناختم و برای یکی از آنها طرف مشورت بودم. از این جهت بهعنوان یکی از خادمین دانشگاهیان، مردم و بهعنوان یکی از اعضای خانواده محترم دانشگاه شریف، بسیار متأثرم. ما سالهای زیادی از بهترین اوقات زندگیمان را در خانواده دانشگاه شریف گذراندهایم، اگر عزادار اصلی این اتفاق تلخ، خانوادههایی هستند که عزیزشان را از دست دادهاند، حق این است که بگوییم خانواده دانشگاه صنعتی شریف عزادار است. لذا آمدهام تسلیت بگویم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به شهادت سردار سلیمانی تأکید کرد: من تقریباً یک سال پیش خواهشی از حاج قاسم سلیمانی عزیز کردم. برای سازمان تبلیغات برای هیأتها، مسجدها و مواکب یک کمکی از ایشان میخواستم. ایشان فرمودند: ما که نوکر هیأتیها و مسجدها و مردم هستیم و اینکه انجام میشود؛ ولی یک شرط دارد اگر انجامش بدهید دیگر مشکلی نیست! گفتم آن شرط چیست؟ گفتند: دعا کنید شهید شوم. شاید از ده، دوازده باری که توفیق هم صحبتی با حاج قاسم را داشتم، دوبار تقاضای اینکه دعا کنید شهید بشوم را شنیدم. این وطن سردارانی سرافراز دارد، به فضل خداوند عالم، جای آن مرد بزرگ خالی نخواهد ماند.
وی تصریح کرد: دوست داشتم در مورد حاج قاسم و بعد از آن هم در مورد آقای قاآنی که به شجاعت و رشادت میشناسمشان -که جایگزین مؤثری است برای حاج قاسم- حرف بزنیم. ما داغدار، وسط معرکه و نبرد بودیم که به دستور رئیس جمهور مزخرف امریکا فرمانده و ژنرال ما را مستقیم زدند و در این احوال این خبر تلخ، داغمان را تازه و مضاعف کرده است.
قمی با بیان اینکه «بچههای دانشگاه حق دارند به هم بریزند چون دوستانشان و اعضای خانوادهشان را از دست دادهاند» گفت: این خانواده، خانواده شریف و محترمی است. سوابق من از این دانشگاه اینگونه است که چند هزار نفر ثبتنام اعتکاف داریم، چقدر ثبتنام حوزه داریم، چقدر ثبتنام اردوی مشهد و جنوب داریم، … حالا این خانواده، عزیزش را از دستداده است. شخصی را از دست داده است. هرچند در این باره یکقدری هم فضا مبهم است، انگار کوتاهیهایی هم انجام شده است و خطاهایی هم در میان است. حتماً تقصیرهای احتمالی باید بررسی بشود. کوتاه نمیآییم و باید جدی گرفته شود، ولی شرایط را هم باید باهم مرور کنیم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اشتباه بزرگی رخ داده، اشتباهات بزرگتری هم میتواند رخ دهد، این چیزی از غصه و عزاداری و تسلیت ما کم نمیکند، ما همه عزاداریم، همه داغداریم. با کسی هم که مقصر هست و مقصرین احتمالی هم، حتماً برخورد میشود، اما حواسمان هست، خطاهای بزرگتر هم میتواند رخ بدهد. وقتی در منطقه بلوا شد این رهبر حکیم به دلسوزان منطقه در عراق و لبنان توصیه کردند که مراقب باشید فتنه نشود، امنیت شما را به هم بریزد. متانت و دقت به خرج بدهید و پای عدالت و حق هم بایستید.
قمی تصریح کرد: جگر همه ما آتش گرفته ولی نمیگذاریم فتنه بزرگتری رخ بدهد. وسط دعوا هستیم اما یقه همدیگر را نابهجا نمیگیریم. هر کس خطا کرده و محرز شد با او برخورد میشود. تشویش و آشفتگی و پریشانی و غبارآلود کردن فضا و به حاشیه رفتن مسائل اصلی است، نمیگذاریم جای اصلی و فرعی عوض شود. عذرخواهی هم کردند و وظیفهشان بوده، من هم بهعنوان مسئولی کوچک و خادمی کوچک، اگر تقصیری متوجه من باشد، عذرخواهی میکنم. اگر در اطلاعرسانی خطاهایی بوده باید بررسی بشود، باید برخورد بشود، متوجه ما هم اگر هست، عذرخواهی میکنیم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: اصل واقعه هم باید بررسی شود و برخورد شود، اما حواسمان هست اینکه داغ داریم و غصه داریم و بغض در گلوی ماست و اینکه با همه وجود جگرمان سوخته است، منافاتی با اینکه حواسمان به مملکتمان هست ندارد. اگر مجال بود از نهجالبلاغه میگفتم که در همچین شرایطی، توصیه امیرالمؤمنین چیست و از شاهنامه و به قول فاضل نظری «از رستم پیروز همین بس که بپرسند / از کشتن سهراب به تهمینه چه گفتی؟» داغ کسانی که برای این انقلاب برای این وطن و مردم رفتند و جان خود را مکرر فدایی کردند و اصرارشان این است که دعا کنید شهید بشوم، پیش مرگ مردم بشوم حالا متواضعانه میگوید که گردن من از مو باریکتر است و با هر کس خطا کرده برخورد بشود.
قمی تصریح کرد: ما که سر جنگ نداشتیم، ما که داعش را نساختیم. چه کسی صلاح هستهای به اسرائیل داد تا برای ما رجز بخواند؟ ما رفتیم از خودمان دفاع کنیم، یه عده از همین مردم، از نخبههای همین مملکت رفتند بجنگند. در نزاعهای پیچیده امروزه، چندلایه و تو در تو و هیبریدی، تمدنی قرار است بجنگند. قرار است دیگر مثل زمان طاغوت توسریخور نباشیم، که تکه تکه مملکتمان را جدا کنند. این تکه بحرین، آن تکه از آذربایجان، آن تکه از خراسان، … همینطور جدا کنند و ما هم بایستیم و نگاه کنیم و توسریخور باشیم.
قمی یادآور شد: قرار است سرمان را بالا بگیریم. قرار است مرزمان را فراتر از مرز خودمان محافظت کنیم، که امیرالمؤمنین میفرمایند: "من کفتار نیستم در لانهام بنشینم، بیایند لانهام را آتش بزنند، میروم و بیرون از مرزم میجنگم." قطعاً اگر با داعش در سوریه و عراق نمیجنگیدیم، در کرمانشاه و همدان باید میجنگیدیم. یک نفر رفته این طور جانش را گذاشته، قدرت حمله به آن شیطانی که هفتاد و پنج سال است کسی جرأت نکرده به سمتش حمله کند را به خود داده، غصهمان این است، همه این شجاعتها و رشادتها هنگامی اتفاق افتاده که عزیزان دلمان، جلوی چشممان به اشتباه پرپر شدند. ادامه آیه؛ ماهیت طراحان این جنگ رسانهای را باید دریافت. طرف حسابمان را گم نمیکنیم، وسط جنگ است، حواسمان هست.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به آیه "وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّیٰ یَرُدُّوکُمْ عَن دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا"، گفت: ماهیت اینها این است، آنقدر با شما میجنگند، تا از حرف حقتان برنگردانند، تا از اعتقادتان برنگردانند، این نزاع را با شما ادامه میدهند. هرچقدر بتوانند به شما صدمه میزنند. هرچقدر بتوانند لطمه میزنند. شک داریم؟ امروز دیگر چه شکی داریم؟ تحریمهای عجیبی که کردند، ظلمهای عجیبی که کردند، همهاش را که ندید بگیریم، اینکه به دستور آن مردک مزلف، حاج قاسم سلیمانی را زدند، دیگر نمیتوانیم خودمان را در یک نزاع نبینیم.
قمی افزود: از یک جنگ بزرگ گسترده و اینها هم نگران نیستیم، اتفاق نخواهد افتاد. هم آنقدری میترسند که این اتفاق نیفتد، هم ما آنقدر عاقلیم که این اتفاق نیفتد، ولی فرماندهمان را، قهرمان ملیمان را زدند. خطای انسانی تلخ است، خیلی تلخ است، جا دارد غصه بخوریم، از هر کسی هم خطا کرده، نمیگذریم، ولی این را مقابل یک دشمن قسم خوردهای که تصمیم گرفته ریشهات را بزند، نمیگذاریم. حالا مردک، توییت فارسی هم میکند که کنار مردم ایران هستیم. کنار مردم ایران بودنش را چه کسی باور میکند؟
وی تأکید کرد: همانهایی که ناراضیاند، شاکیاند، معترضاند از وضعیت، صدایشان هم بلند شده، چه کسی باور میکند که ترامپ کنارشان است؟ چندشش نمیشود این کنارش باشد. چند روز گذشته؟ گفت تروریستترین مردم تاریخ، به ما، به شما، به همین بچههای دردانه شریفی که در آسمان زمین خوردند و پرپر شدند، اینها به زبان ایشان تروریستترین مردم تاریخاند؟ اماکن فرهنگی ایران را بمبباران میکنم، یعنی چی؟ مثلاً حرم امام رضا را میخواهی بزنی؟ چه میگویی؟ چه تصوری از مردم ایرانی که میخواهی کنارشان بایستی، داری؟ حواسمان هست.
قمی تصریح کرد: کاری که ترامپ برایش توییت میزند و پای آن میایستد و سفیر انگلستان از آن میترسد، ما پای آن نیستیم، ما یک جور دیگر بلدیم مسائلمان را حل کنیم، راهمان را پیش ببریم. روند عملیاتهای روانی عجیب و غریب اینها روی مردم ایران، دارد تند میشود. سرعت اتفاقات پیاپی است. هرکسی یک مقدار مرور میکند، میفهمد، انگار خیلی هوشمند جلو میروند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب که فرمودند "امروز استکبار پارههای وجودش را هوشمندانه و اندیشمندانه میکند"، گفت: مائیم که در نبرد و نزاعیم، هوشمندی و اندیشمندی جوانهای این مملکت مثل همین دانشگاه، غصهای نداریم، نگرانیای نداریم، مشتمان پر است که بتوانیم برگ برنده را رو کنیم. نه به مردم ایراد میگیریم، نه گلایهای داریم، از اینکه چرا کسی صدایش بلند میشود، حریمها هم سر جایش است، مردم حریمها را میشناسند، مردمی که برای حاج قاسم به خیابان آمدند، چه اطلاعرسانی، خطا و دیر انجام شد، چه بخشیاش واقعاً قصهٔ هواپیما را بررسی میکردند، سر جای خودش است. مردم آن جمعیتی هستند که آمدند حاج قاسم را تشییع کردند، آنوقت عکس حاج قاسم را پاره میکنی میخواهی پای مردم بنویسی؟ چه کسی باورش شود؟ اینکه دشمن روی زخم مینشیند عجیب نیست، جراحت هست، باید التیامش داد، باید مداوایش کرد. حرفهای قرآن هم باید جدی گرفت، تذکرها و تلنگرهای قرآن را باید جدی گرفت، که "وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ" جانباز جبهههای جنگ، اگر الان از حق روبرگرداند، همه اعمالش از بین میرود. غفلت و کوتاهی خطرات جبران ناپذیر دارد، راه سختتر میشود.
وی افزود: بچهها امروز همهمان مطمئن هستیم، قدم به قدم، راه دارد سختتر میشود. چون به سمت قله حرکت میکنیم، محکم و استوار هم ایستادیم. الان اگر نفسمان بند نیاید، که الحمدلله بند نمیآید، غصه داریم، ما در عقبه تاریخی خودمان بلدیم غصهدار بجنگیم. شهدای کربلا، جوانان بنی هاشم، به میدان رفتند، غصه شهدای پیش از خودشان را داشتند. سیدالشهدا از همه بیشتر غصه داشت، علمدارش را، همه کس و کارش را داده، مردانه جنگید. از رشادت سیدالشهدا در عاشورا باید گفت. ما فقط عزاداری کردیم، سینه زدیم، برای سیدالشهدا غصه خوردیم، از رشادتها، عزت و افتخار سیدالشهدا با هم کم گفتیم. زینب این خاندان و این زینبهای خانوادههای شهدا، شجاعانه میجنگند، حالا او که سیدالشهدا بود. او که مردی بود، ابرمرد تاریخ. یک جنایت وحشیانه، در یک نبرد تلخ، وحشیانه، نماد عزت و افتخار و قهرمان من و شما را زدند، ما را در حالت جنگی قرار دادند، برای دفاع از مملکت خطای انسانی رخ داد، جگر همهمان هم سوخت، غصه به غصه قبلی و داغداریمان اضافه کرد.
وی تصریح کرد: اویی که من میشناسمش، شرعاً و اخلاقاً موظفم آنچه که از او میدانم را بگویم، وقتی میآید و میگوید آرزوی مرگ کردم، صداقت و شجاعت و خادم مردم بودن همه وجودش است، تکلیف ما را با خودش یکسره کرده. برای مردم نه قلدری کرده، نه پررویی کرده، زیرمجموعهاش خطایی رخ داده، با تقصیر احتمالیاش هم برخورد میشود، هرچه بگویند قبول دارد و تابع است. حسابش از این کثافتهایی که میخواهند کنار مردم ایران بایستند جداست. مسأله اصلی، برای ما عزادارها، برای اینکه رفیقهایمان را از دست دادهایم، نبردی است که آنها شروع کردند، ولی ما اجازه نمیدهیم توی سرمان بزنند و بروند. زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. نبرد ادامه دارد. حواسمان هم به اینکه ما خادم و نوکر مردمیم، هست. به حکم قرآن، به فضل خداوند عالم، محکم و استوار، جلوی دشمنی دشمن، میایستیم، غصه و عزاداری مان هم سرجای خودش، انشاالله به صف شهدا و مجاهدین ما را هم میرسانند و پیوند میزنند و حسابمان میکنند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: به همه این خانوادهها هم تسلیت میگوئیم، خیلی برایشان غصه میخوریم. غصه، مال دل امیرالمؤمنین است، ثوابش برسد به روح همه اینهایی که در این سانحه هواپیما شهید شدند. رابطه پیامبر و امیرالمؤمنین را در نهجالبلاغه بخوانید، در کلمات بقیه، در کلمات اهل سنت بخوانید. این رابطه عاطفیست. مردان بزرگ، عاطفهشان هم بزرگتر است. به یک اعتبار همهٔ کس و کارش است. امیرالمؤمنین همه کس و کار پیامبر است. فرمود: "تاج براس" تاج سر پیامبر است. این تعبیریست که پیامبر درمورد امیرالمؤمنین به کار برده. پیامبرش را از دست داده، برادرش را از دست داده، غصه مضاعفی در زندگیاش آمده، هجمه و صدمهای شده. همه کس و کارش، فاطمه صدیقه را از دست بدهد.
وی افزود: این تشییع باشکوه حاج قاسم را که ما دیدیم، در ایام فاطمیه غصه به دلمان بود. این حاج قاسم را با این عظمت، با آن علاقه به صدیقه طاهره را اینگونه تشییعش کردند. خود فاطمه زهرا سلام الله علیها را شبانه، یک جمع نمیدانم چند نفری، برای تشییع بردند، یک مرد محرم بزرگسال بیشتر نیست، برای اینکه این پیکر ناجان و ضعیف را روی خاک بتوانند بگذارند. یکی باید این جنازه را تحویل بدهد، یکی داخل قبل تحویلش بگیرد. علی مرتضی نگاهی میکند به این بچههای کوچک قد و نیمقدش، این تشییع فاطمه صدیقه است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه دشمن ما داخلی است و کسانی هستند که اسلام را بدجلوه دادند، گفت: حتماً دروغ دشمن بزرگ است، دروغ از هر زبانی در بیاید جامعه را بیچاره میکند، خصوصاً اگر از زبان دینداران و مدعیان دینداری و حکومت دینی بیرون بیاید، این درست است. حتماً صدمه میزند و ریشه را میخورد.
قمی تاکید کرد: ناکارآمدیهای مسئولین در جایگاههای حاکمیتی صدمههای اجتماعی به وضع مردم میزند، این هم درست است و شکی نداریم. هر چقدر اینجا محکمتر فریاد بزنید سرِ من مسئول و بقیه مسئولین که پایشان را کج گذاشته و کوتاهی و اشتباه کردند، حتماً درست دارید عمل میکنید، ذرهای تردید نکنید، این سر جای خودش محترم است، باید جدی گرفته بشود. مطالبه حق شماست هم وظیفه شماست، نکنید کوتاهی کردید، این درست است. جمله دیگر من این است، اینکه این دشمنیها از درون به کشور آسیب میزند و به انقلاب و به مردم آسیب میزند، منافاتی ندارد با اینکه دشمنی غدّاره بند هم دارد صدمهاش را میزند، همین امروز شما مطمئنید به شما حمله نمیکنند، مطمئن نیستید، من هم مطمئن نیستم، لذا پدافند باید کار بکند، من عرضم این است، میگوئید دوتا دشمن است، یکی در داخل است، ایکاش فرصت بود قرآن را بیشتر باهم میخواندیم، ما از دشمنان داخلی باید بترسیم، کما اینکه از دشمن بیرونی میترسیم، نهجالبلاغه را ببینید، قطعاً این دو احکامشان متفاوت است، اما دشمن؛ دشمن است.
قمی در خاتمه اظهار داشت: هر دو دارند صدمه میزنند، اگر منظورتان این است که تزویر ناکارآمدی و دروغ به جمهوری اسلامی صدمه میزند به مردم صدمه میزند، به تشییع حاج قاسم صدمه میزند، حتماً دقیق میگوئید من باشما همنظر هستم.
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