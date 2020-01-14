قصه پرغصه آسیب های مجازی در خراسان جنوبی/فضایی که متولی ندارد

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: افزایش سطح دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت فضای مجازی را وارد تمامی خانواده‌ها کرده و از خانواده‌های شهری گرفته تا بسیاری از روستاییان را درگیر خود کرده است.

امروز دیگر نه تنها جوانان و نوجوانان بلکه والدین نیز غرق در این دنیای پرتلاطم و مواج شده‌اند، این در حالی است که هنوز بسیاری از آنها سواد رسانه‌ای را برای حضور در این دنیای مجازی بزرگ‌تر از حقیقی ندارند.

هرچند بالا رفتن آسیب‌های فضای مجازی طی چند سال اخیر مسئولان را نسبت به این خطرات هوشیارتر کرده اما هنوز هم اقدام عملیاتی در این زمینه برداشته نشده است.

مسئول سازمان فضای مجازی سراج در خراسان جنوبی در جلسه شورای سامان دهی جوانان شهرستان بیرجند با اشاره به ضریب ۷۵ درصدی نفوذ اینترنت در شهر بیرجند، اظهار داشت: در حال حاضر هر کدام از شهروندان بیرجندی به طور متوسط هفت ساعت از شبانه روز را از تلفن همراه استفاده می‌کنند.

افزایش ۱۴۶ درصدی جرایم فضای مجازی

سعید کسرایی با بیان اینکه این موضوع تمام شئونات زندگی را تحت تأثیر قرار داده است، بیان کرد: یکی از این نمودهای این تأثیرات افزایش ۱۴۶ درصدی جرایم فضای مجازی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی نه تنها در لایه فرزندان بلکه در لایه والدین نیز مشکل ایجاد کرده است، عنوان داشت: بنابراین در بحث فضای مجازی آنقدر به آن نپرداخته ایم که به یک بحران تبدیل شده است.

مسئول سازمان فضای مجازی سراج در خراسان جنوبی، عدم وجود آموزش‌های مستمر در حوزه فضای مجازی را یکی از آسیب‌های استان در این بخش عنوان کرد و گفت: سازمان سراج به تنهایی نمی‌تواند بار ۷۰ سازمان را در این حوزه به دوش بکشد.

کسرایی اضافه کرد: باید سازمان‌ها موظف شوند به صورت مرتب سلسله دوره‌های آموزشی سواد رسانه‌ای را برای جامعه هدف خود و همچنین کارکنان خود برگزار کنند.

نبود مرکز مشاوره تخصصی فضای مجازی

وی با بیان اینکه عدم آشنایی والدین با آسیب‌های فضای مجازی یکی دیگر از مشکلات این حوزه است، بیان داشت: در این راستا باید با برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مساجد و محلات روی والدین کار شود.

مسئول سازمان فضای مجازی سراج در خراسان جنوبی همچنین به وابستگی شدید به فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یکی از بیشترین موارد اعتیاد در سطح شهرستان بیرجند دوستی‌های مجازی و برقراری رابطه‌های خارج از عرف در این فضا است.

کسرایی همچنین از نبود مرکز مشاوره تخصصی فضای مجازی در بیرجند انتقاد کرد و گفت: اگر بهزیستی در این زمینه همکاری کند آمادگی داریم در بخش تجهیزات و نیروی انسانی همکاری و اولین مرکز مشاوره فضای مجازی را تا دهه فجر به بهره برداری برسانیم.

وی؛ عدم وجود چهره‌ها و الگوهای شاخص در فضای مجازی و عدم تولید محور بودن و مصرف گرایی را یکی دیگر از آسیب‌های حوزه مجازی در استان دانست و افزود: باید فعالان این بخش به سمت تولید محتوا بروند.

جای خالی نهاد متولی در فضای مجازی

مسئول سازمان فضای مجازی سراج در خراسان جنوبی با اشاره به برخورداری ۷۵۰ روستای استان از اینترنت پرسرعت، گفت: این در حالی است که بحث آموزش در روستاها توجهی نداریم و اوضاع روستاها در حوزه فضای مجازی خطرناک است.

کسرایی بر لزوم شکل‌گیری نهضت آموزش فضای مجازی تأکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی در این حوزه قدم برداریم.

مسئول سازمان بسیج رسانه خراسان جنوبی نیز در این جلسه با انتقاد از اینکه در خراسان جنوبی متولی فضای مجازی تعیین نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر جای نهاد متولی در حوزه فضای مجازی خالی است که بتواند در حوزه‌ها و لایه‌های مختلف فضای مجازی دستگاه‌ها و سازمان‌ها را هدایت کند.

سجاد رضایی با بیان اینکه در حال حاضر از هم گسستگی خاصی در حوزه فضای مجازی در ادارات و نهادها شاهد هستیم، بیان کرد: برخی مواقع در این حوزه دچار موازی کاری می‌شویم.

وی بر لزوم شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد و افزود: در حال حاضر فضای مجازی یکی از ابعاد مهم زندگی مردم شده بنابراین با مقوله بزرگ و جدی روبه‌رو هستیم اما برای آن فکر و برنامه‌ریزی جدی نشده است.

مسئول سازمان بسیج رسانه خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی و ارتقا سواد رسانه، بیان داشت: مقوله دیگر مهم این حوزه بخش عملیاتی در فضای مجازی است.

رضایی ادامه داد: فضای مجازی یک شاهراه بزرگ است که در اختیار نوجوان و جوان قرار می‌گیرد و چون نتوانسته‌ایم این فضا را با محتوای درست و ارزشی پر کنیم با محتوای نادرست پر می‌شود بنابراین باید بسته کاری و تولیدات در این حوزه داشته باشیم.

غرق شدن جوانان در دریای پرتلاطم فضای مجازی

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار بیرجند نیز در این جلسه فضای مجازی را همانند یک دریای پر تلاطم و مواج عنوان کرد و گفت: این دریا هم آسیب و هم فرصت است اما آحاد مردم و به خصوص جوانان شاید آموزش‌های لازم برای رویایی با این دریای بزرگ را فرانگرفته‌اند.

برقی با بیان اینکه بسیاری از جوانان در این دریایی مواج غرق می‌شوند، بیان کرد: باید با برنامه‌ریزی، آموزش و فرهنگ سازی آسیب‌های این دریای پرتلاطم را به حداقل برسانیم.

وی با بیان اینکه می‌توان از این فضا در جهت بهبود شرایط اشتغال و تولید محتوا استفاده کرد، بیان داشت: ما گام اول را که همان آشنایی با خطرات فضای مجازی است را برداشته‌ایم اما باید در گام دوم به صورت عملیاتی در این حوزه ورود پیدا کنیم.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار بیرجند با اشاره به انجام اقدامات جزیره‌ای در حوزه فضای مجازی، عنوان داشت: در حل حاضر در بیرجند آن چنان که باید و شاید کار مشارکتی و هم افزایی انجام نشده.

برقی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت فضای مجازی قصه پر غصه‌ای است، تأکید کرد: حل آسیب‌های فضای مجازی نیاز به اجماع و مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط دارد و همه دستگاه‌ها باید دغدغه مند در این حوزه ورود کنند تا از این بحران عبور کنیم.