به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا نجیمی در دیدار با مدیرعامل شرکت برق منطقهای یزد اظهار داشت: به این اصل معتقدیم که همه باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم مشکلات کشور را در حوزههای مختلف حل کنیم.
وی با اشاره به غنی بودن کشور از لحاظ منابع خدادادی بیان کرد: باید با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و متناسب با زیرساختهای موجود، برای استفاده صحیح از نعمات الهی، بیشترین بهرهبرداری را داشته باشیم.
نجیمی بر لزوم شناسایی ظرفیتها و زیرساختهای موجود در دو اداره در حوزه کارشناسان تاکید کرد و افزود: نتایج این جلسات باید منجر به تعریف یک یا چند برنامه عملیاتی در سال آینده شود.
وی با اشاره به ریشههای قوی اعتقادی که در بین مردم استان یزد وجود دارد، عنوان کرد: میتوان از این ظرفیت در راستای حل بسیاری از چالشهای پیش روی دستگاهها به ویژه در حوزه اصلاح الگوی مصرف بهره برد.
نجیمی، استفاده از ظرفیت جلسات مذهبی، هیئتهای مذهبی، مدیران هیئتها، سخنرانان، خطبا و روحانیون را برای فرهنگسازی در زمینه مصرف برق پیشنهاد داد و گفت: در بسیاری از جلسات مذهبی، افراد صاحب اعتبار جامعه حضور دارند و میتوانند موج سازندهای را در جامعه ایجاد کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد از مبلغان مدارس به عنوان ظرفیتی عظیم در جهت فرهنگ سازی در حوزه اصلاح الگوی مصرف یاد کرد و افزود: باید از کودکی به دنبال ارائه صحیح الگوی مصرف به فرزندان خود به عنوان آینده سازان کشور باشیم.
تلفیق معارف اهلبیت با نیازهای جامعه، استفاده از فضای مجازی و انجام تبلیغات، اهدای هدایا و کتب مربوطه در جلسات مذهبی و استفاده از تولیدات محصولات فرهنگی، از دیگر موارد مطرحشده توسط مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در راستای اصلاح شیوهی مصرف و بهبود مدیریت مصرف بود.
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