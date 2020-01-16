به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و هجدهمین جلسه شورای شهر ١٠ دستور کار وجود داشت که در میان این دستور کارها شاهد ۶ لایحه یک طرح دو فوریتی و سه ایراد هیئت تطبیق فرمانداری بودیم.
هشت درصد کشتههای فارس در کمربندی شیراز
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در نطق پیش از دستور خود گفت: هشت درصد تلفات انسانیِ جادهای و تصادفات استان فارس تنها در مسیری ۴۲ کیلومتری کمربندی شیراز که از پل شهید اسکندری در شمال شیراز آغاز و تا پل فسا در جنوب کلانشهر شیراز ادامه دارد، رخ میدهد.
علی ناصری اضافه کرد: کمربندی شیراز در شمار پُرتلفاتترین مسیرهای استان فارس است به گونهای که جز چهار نقطه خطرناکِ محورهای مواصلاتی استان فارس به شمار میآید که بیشترین کشتهها را در طول سال دارد.
وی در خصوص وضعیت کلی کمربندی شیراز تصریح کرد: کمربندی شیراز، جایی که بستر به سوگ نشستن خانواده هاو ایجاد ضرر و زیان مادی و جانی به آنها بر اثر حوادث و تصادف در اثر عدم ایمنی و استاندارد سازی ها و حجم ترافیک عبوری، تداخل ترافیک حومهای است.
او ادامه داد: کمربندی شیراز در شمار پُرتلفاتترین مسیرهای استان فارس است به گونهای که جز چهار نقطه خطرناکِ محورهای مواصلاتی استان فارس به شمار میآید که بیشترین کشتهها را در طول سال دارد
وی به ضعف مدیریتی و تناقض مدیریت در این مسیر مواصلاتی اشاره کرد و تاکید کرد: از عواملی که باعث شده کمربندی شیراز بعنوان یکی از حادثه خیز ترین نقاط کشور شناخته شود وضعیت نابسامان مدیریتی آنست، به گونهای که میان شهرداری شیراز و اداره کل راه و شهرسازی استان فارس عدم تطبیق در شرح وظایف و عملکرد سازمانی آنها وجود دارد.
مصوبات یکصد و هجدهمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز
اعضای شورا در یکصد و هجدهمین جلسه عادی صحن علنی این شورا، طرح دوفوریتی اصلاح کارت اوراق بستانکاری در دستور کار قرار گرفت و بر اساس تصمیم اعضای شورا، با توجه به مزین شدن نام پروژه بزرگراه واقع در کوهسار مهدی (عج) به نام شهید قاسم سلیمانی و اهتمام ویژه همه ارکان پروژه برای تسریع در عملیات اجرایی آن و به منظور رفع مشکلات تملکی این پروژه، این طرح به تصویب رسید.
با مصوبه امروز شورای شهر شیراز، به شهرداری اجازه داده میشود که برای تملک املاک مورد مسیری پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی در کوهسار مهدی، طبق توافق با مالکان نسبت به صدور کارت اوراق بستانکاری اقدام کند.
نامهی شهرداری شیراز درباره وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، نیز در صحنی علنی شورای شهر شیراز بررسی و تصویب شد.
در ادامه این جلسه، لایحه شهرداری شیراز دربارهی انعقاد قرارداد اجرای پروژه تراموا با شرکت سرمایهگذاری شهر آتیه با برآورد ۱۵ هزار میلیارد ریال به مدت ۴ سال، در یکصد و هجدهمین جلسه علنی شورا بررسی شد.
اجرای پروژه تراموا به طول حدود ۹ کیلومتر در سه فاز انجام میشود در فاز نخست حدفاصل شاهزاده قاسم تا دروازه اصفهان، فاز دوم حدفاصل دروازه اصفهان تا ارامگاه سعدی و فازسوم پس از تکمیل و تصویب مطالعات وتصویب شورای اسلامی شهر شیراز نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت سرمایهگذاری شهر آتیه به مدت ۴ سال با براورد ۱۵ هزار میلیارد ریال اقدام کند.
در این جلسه همچنین لایحه شهرداری شیراز مبنی بر واگذاری مدیریت سرای محلههای شیراز به سازمانهای مردمنهاد در صحن علنی شورا تصویب شد.
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