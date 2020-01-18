به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری کرمان، علی بابایی با بیان اینکه تعداد ۴۶۸ شعبه اخذ رأی در حوزه انتخابیه کرمان و راور نهایی شد، گفت: ۴۶۸ صندوق اخذ رأی ثابت و سیار در شهرها و روستاهای شهرستان‌های کرمان و راور آرا مردم را در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جمع آوری خواهند کرد.

فرماندار کرمان با بیان اینکه در این دوره تعداد شعب اخذ رأی نسبت به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزایش داشته است، عنوان کرد: در دوره قبل ۴۴۱ شعبه در حوزه انتخابیه کرمان و راور کار اخذ رأی را انجام می‌داد که با توجه به رشد جمعیت و توسعه مناطق مسکونی با تأیید ستاد انتخابات استان و کشور و هیئت نظارت، ۲۷ شعبه به آنها افزوده شد.

در ادامه علی سلاجقه معاون فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان ابراز داشت: از ۴۶۸ شعبه، ۲۸۲ شعبه در شهر کرمان، ۴۴ شعبه در بخش مرکزی کرمان، ۲۸ شعبه در شهر راور، ۳۴ شعبه در بخش ماهان، ۲۳ شعبه در بخش چترود، ۱۵ شعبه در بخش راین، ۱۶ شعبه در بخش گلباف، ۱۸ شعبه در بخش شهداد و ۸ شعبه در بخش کوهساران قرار دارد.

درخشان مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان کرمان هم ابراز داشت: دستورالعمل نحوه تبلیغات کاندیداها آماده است و پس از مشخص شدن افراد تأیید صلاحیت شده طی جلسه‌ای با کاندیداها به ایشان تحویل داده خواهد شد.

نادر ملایی معاون فرماندار کرمان و مسئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات هم به تشریح اقدامات انجام شده در خصوص تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز برگزاری انتخابات پرداخت.