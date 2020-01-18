حوزه های علمیه حلقه وصل بین خیرین و اقشار محروم جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین کبیریان امروز در مراسم افتتاحیه مرکز نیکوکاری «امام خمینی» که در مدرسه علمیه امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: رهبر انقلاب در دیدار طلاب حوزه علمیه تهران سه رسالت و ماموریت مهم را ترسیم فرمودند.

وی ادامه داد: نخستین رسالت، هدایت دینی جامعه است که مهمترین رسالت طلاب و حوزه علمیه به شمار می رود و دیگر مربوط به هدایت سیاسی جامعه در مسیر انقلاب و خدمات اجتماعی می شود.

حجت الاسلام کبیریان با تاکید بر اینکه حوزه های علمیه باید غمخوار مردم باشند، اظهار داشت: مردم علاوه بر اینکه در عرصه دین با علما مشورت می کنند در مواجهه با دشواری ها و سختی ها نیز به علما و حوزه های علمیه رجوع دارند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران تهران تأسیس مراکز نیکوکاری در حوزه های علمیه را اقدامی بسیار مبارک و ارزشمند دانست و اظهار داشت: روزی باید برسد که همه حوزه های علمیه به مرکز نیکوکاری تبدیل شوند چرا که خدمت رسانی اجتماعی از رسالت های مهم حوزه به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه طلاب و حوزه های علمیه می توانند حلقه وصل بین خیرین و اقشار محروم جامعه باشند، ابراز کرد: حوزه های علمیه باید پناهگاه مردم باشند.

حجت‌ الاسلام کبیریان دستگیری از نیازمندان را یک وظیفه الهی و انسانی بیان کرد و گفت: براساس آیات الهی خداوند به نیکوکاران پاداش عطا می کند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران تهران ادامه داد: انسان تا بندگی خداوند را نکند نمی تواند غمخوار دیگران باشد؛ خداوند بندگان خود را بسیار دوست دارد.

وی عنوان داشت: بهترین مخلوقات الهی آن دسته انسان هایی هستند که لطفشان به سایرین بیشتر است؛ خیری که از بندگان الهی دستگیری می کند در زمره بهترین بندگان قرار می گیرد.

حجت الاسلام کبیریان خاطرنشان کرد: دستگیری از نیازمندان باید با انگیزه خالص و برای بندگی خداوند انجام شود.