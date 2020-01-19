به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از ایستگاه رادار شهر آباد منطقه شمال شرق بازدید کرد.

وی در این بازدید با حضور در سایت رادار، مواضع توپخانه‌ای گردان زمین به هوا و تعدادی از موقعیت‌های دیدبانی بصری با ایجاد وضعیت‌های عملیاتی مختلف، میزان آمادگی رزمی و عملیاتی این بخش‌ها را ارزیابی کرد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی با حضور در جمع کارکنان با اشاره به اینکه دشمن همیشه درصدد ضربه زدن است، گفت: پدافند نقطه اول برخورد با دشمن است و تک، تک شما عزیزان باید وظیفه خود را به درستی و دقت انجام داده و آمادگی کامل خود را حفظ کنید و در برابر دفاع از مردم احساس مسئولیت کنید تا دشمنان را مایوس کرده و بتوانید آسمانی امن را به مردم هدیه دهید.