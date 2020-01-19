به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین نشست از مجموعه درسگفتارهایی درباره شمس تبریزی باعنوان «معنا و خدا» روز چهارشنبه ۲ دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.
در مقالات شمس تبریزی عبارتی کوتاه هست که در آن «معنا» همان «خدا» دانسته شده است (المعنی هو الله). همین عبارت را مولوی نیز از قول شمس در مثنوی آورده است. با وجود کوشش محققان در تفسیر این عبارت و توضیح مقصود شمس از آن، به نظر میرسد که باب تفسیر و کشف معنای این عبارتِ معماگونه همچنان گشوده است.
طرح و شرح بخشهایی از نوشتههای مستملی در شرح تعرّف، ناصرخسرو در زادالمسافر و هجویری در کشفالمحجوب از یک سو و تأمل بر نظریهها و مفهومپردازیهای دریدا، آلستون و ویتگنشتاین از سوی دیگر، زمینه تفسیری دقیقتر از سخن شمس را فراهم میآورد و نشان میدهد که عبارت شمس مبتنی بر یک تلقی از مفاهیم دلالت و معناست و او از این طریق مخاطبش را به حضورِ خدا در جهان هستی توجه میدهد.
نشست مذکور به تحلیل و بررسی مفهوم «المعنی هو الله» در سخن شمس تبریزی اختصاص دارد که با سخنرانی سیدمحمد عمادیحائری همراه میشود.
ایننشست روز چهارشنبه ۲ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
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