تایید تلف شدن یک ببر در باغ وحش صفادشت/علت مرگ نارسایی کلیوی

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از خبرها از مرگ یکی از ببرهای باغ وحش صفادشت حکایت دارد و در خبرها به نقل از منبعی آگاه گفته‌اند این حیوان، «ناگهانی» و به طرزی مشکوک مرده است.

اما رئیس اداره محیط زیست شهریار و ملارد چنین ادعایی را قبول ندارد و در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: این ببر ۶ ساله مدتی به نارسایی کلیوی مبتلا بود.

فاطمه برنا افزود: به دلیل همین نارسایی ببر مذکور به طور مستمر زیر نظر دامپزشک قرار داشته است، اما متأسفانه معالجات پاسخگو نبوده و این ببر جان سپرد.

وی گفت: هیچ کوتاهی در نگهداری این حیوان در باغ وحش صفادشت رخ نداده است.

رئیس اداره محیط زیست شهریار و ملارد در خصوص وضعیت سلامت ۲ ببر دیگر گفت: در حال حاضر ۲ ببری که زنده هستند، در صحت و سلامت قرار دارند و نظارت‌های دامپزشکی به طور مرتب روی آنها در حال انجام است.

پیش از این مهرداد کتال محسنی، معاون فنی اداره حفاظت محیط زیست استان تهران در گفتگویی در خصوص مرگ یکی از ببرهای باغ وحش صفادشت اعلام کرده بود: ما هم در خبرها از این موضوع مطلع شدیم. خودشان گزارش نداده‌اند.