آغاز ثبت نام برای تاسیس موسسه اعزام دانشجو به خارج از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان، متقاضیان راه اندازی موسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور می توانند در فاصله زمانی اول تا ۲۰ بهمن ماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

این مجوز بر اساس مصوبه کارگروه نظارت بر موسسات و شرکت های اعزام دانشجو به خارج صادر شده است.

بر اساس اعلام سازمان امور دانشجویان، این مهلت قابل تمدید نیست.

طبق جدیدترین بازنگری سازمان امور دانشجویان، در حال حاضر ۱۳۶ موسسه مجاز اعزام دانشجو به خارج با مجوز این سازمان در حال فعالیت هستند.

لیست موسسات مجاز و غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج در پایگاه اینترنتی سازمان امور دانشجویان به نشانی http://scholarship.saorg.ir قابل مشاهده است.