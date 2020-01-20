به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات امیرکبیر به‌تازگی کتاب‌های «جستجو در تصوف» تألیف عبدالحسین زرین‌کوب، «حماسه‌سرایی در ایران» تألیف ذبیح‌الله صفا و «شرق‌شناسی» تألیف ادوارد سعید با ترجمه لطفعلی خنجی را تجدیدچاپ کرده است.

چاپ یازدهم کتاب «حماسه‌سرایی در ایران» تألیف ذبیح‌الله صفا در ۶۷۵ صفحه و قیمت ۹۵ هزار تومان عرضه شده است. چاپ اول این کتاب ۵۵ سال قبل در سال ۱۳۳۳ منتشر شده بود.

صفا در بخشی از مقدمه این کتاب ذکر کرده که نیت و انگیزه اصلی نگارش «حماسه‌سرایی در ایران» به نیت سال‌ها قبل او باز می‌گردد و تصمیمی که برای مطالعه تطبیقی داستان‌های شاهنامه و اوستا گرفته است.

این‌کتاب شامل چهار گفتار به این‌ترتیب است: تکوین حماسه و روایات و افکار حماسی در ایران از قدیمی‌ترین ایام تاریخ، آثار حماسی پیش از اسلام، منظومه‌های حماسی ایران در عهد اسلامی به عنوان مهم‌ترین دوره ادوار حماسی و تحقیق در داستان شاهان و پهلوانان و منشأ روایت‌ها و افسانه‌های ملی.

«حماسه‌سرایی در ایران» که بر اساس رساله دکتری صفا نوشته شده هنوز هم بعد از نیم قرن یک منبع معتبر در شاهنامه‌شناسی و اسطوره‌شناسی است.

دیگر اثر تجدیدچاپی این روزهای انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم کتاب «جستجو در تصوف ایران» تألیف عبدالحسین زرین‌کوب است که در ۴۴۶ صفحه و قیمت ۵۹ هزار تومان منتشر شده است. چاپ نخست این اثر ۴۱ سال قبل و در سال ۱۳۵۷ روانه بازار شده بود.

زرین‌کوب در این اثر معتقد است نفوذ تصوف در میراث ادب و هنر فارسی بیش از آن است که امتداد تاریخ توانسته باشد تمام آن را به بیغوله گذشته واپس رانده باشد. به اعتقاد او به رغم پاره‌ای عناصر منحط آمیخته به خرافات که در بعضی تعالیم صوفیه به چشم می‌خورد اما نمی‌توان نقش آن را در زمینه اخلاق و تربیت انسانی و بینش‌های انسان‌دوستانه‌ای که دارد نادیده گرفت.

«شرق شناسی» اثر مهم ادوارد سعید هم از دیگر آثاری است که چاپ پنجم آن با جلد شومیز و قطع وزیری در ۵۳۸ صفحه و قیمت ۸۰ هزار تومان به ترجمه لطفعلی خنجی راهی بازار شده است. چاپ پیشین این کتاب با جلد گالینگور و قیمت ۹۲ هزار تومان منتشر شده بود. چاپ پنجم این اثر هم در حالی صورت می‌پذیرد که چاپ نخست آن در سال ۱۳۸۶ منتشر شده بود.

ادوارد سعید استاد دانشگاه کلمبیا متولد ۱۹۳۵ بیت‌المقدس و متوفی به سال ۲۰۰۳ در ایالات متحده امریکا در عین پایبندی به آرمان‌های مردم فلسطین ولی یکی از محققان جهان غرب به شمار می‌رود. او با آنکه مسیحی بود اما برای اسلام همان اندازه احترام قائل بود که مسلمانان برای دین خود قائل هستند.

به‌عقیده سعید، سخن گفتن از شرق‌شناسی در درجه نخست در حکم سخن گفتن از پهنه فرهنگی گسترده‌ای است که توسط فرانسه و انگلیس در شرق صورت گرفته است. به اعتقاد او، شرق‌شناسی به گونه‌ای کاملاً مداوم برای استراتژی خود نیازمند برتری انعطاف‌پذیر موضعی بود که غرب در رشته کاملی از روابط امکان‌پذیر با شرق قرار داده بود بی آنکه هیچگاه موضع برتر خود را سلب کند.

با همه این‌ها اما سعید شرق‌شناسی را صرفاً یک موضوع سیاسی هم نمی‌داند که به نحوی غیرفعال در فرهنگ‌ها و پژوهش‌ها متجلی شده و صرفاً نمادی از یک توطئه امپریالیستی غربی برای حقیر نگاه داشتن جهان شرق باشد. او شرق‌شناسی را به عنوان یک تبادل دارای جنبش و تحرک مورد مطالعه قرار داده است. جنبشی که یک طرف آن نویسندگان منفرد علاقه‌مند هستند و طرف دیگر هم نهادها و علایق سیاسی ذی‌نفع که سه امپراطوری بزرگ بریتانیا، فرانسه و امریکا پدید آورده‌اند.