بغداد به دنبال عقد قراردادهای تسلیحاتی جدید است/ سفر به ۳ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ عراق، کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که هیئت هایی از این کشور به زودی به روسیه، چین و اوکراین سفر می کنند تا درخصوص عقد قراردادهای تسلیحاتی پیشرفته به این کشورها به توافق برسند.

قرار است این هیئت های عراقی درباره واردات سامانه های پیشرفته جهت حمایت از حریم هوایی عراق و تکمیل دوربین های حرارتی پیشرفته و مدرن در مرز با هدف شناسایی هر گونه تحرک از سوی تروریستها به توافق برسند.

هیئت عراقی متشکل از قوه مجریه و قوه مقننه است. بنا بر اعلام کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، بسیاری از کشورها برای تجهیز بغداد به سلاح های پیشرفته، پیشنهاد فروش سلاح در برابر نفت را مطرح کرده اند و این بهترین راه برای تضمین واردات سلاح های باکیفیت به عراق است.

از جمله سلاح های مدرن و سامانه هایی که قرار است خریداری شود، سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ و اس ۴۰۰ است.