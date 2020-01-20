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۳۰ دی ۱۳۹۸، ۱۷:۰۱

محتوای نشست مهم امنیتی لبنان به ریاست میشل عون

محتوای نشست مهم امنیتی لبنان به ریاست میشل عون

نشست امنیتی در کاخ بعبدا به ریاست میشل عون رئیس جمهور و با حضور الیاس بوصعب وزیر دفاع و ریا الحسن وزیر کشور و برخی از مسئولان امنیتی لبنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نشست امنیتی در کاخ بعبدا به ریاست میشل عون رئیس جمهور و با حضور الیاس بوصعب وزیر دفاع و ریا الحسن وزیر کشور و برخی از مسئولان امنیتی لبنان برگزار شد.

منابع لبنانی بیان کردند: در این نشست مسئولان امنیتی گزارشی از تحولات اعتراضات از زمان شروع تا به امروز ارائه کردند و به وجود نفوذی‌ها در میان تظاهرات کنندگانی که دست به اغتشاش و حمله به نیروهای امنیتی می‌زنند، پرداخته شد.

این منابع بیان کردند: در این جلسه همچنین اقداماتی که مسئولان امنیتی در راستای حمایت از تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و نیز حمایت از اموال دولتی و خصوصی و مقابله با خرابکاران و هماهنگی با دستگاه قضائی برای اجرای قوانین، به عمل خواهند آورد، بحث شد و میشل عون خواستار هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی از طریق اتاق عملیات مشترک شد.

میشل عون در این جلسه از اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی در طی هفته‌های گذشته در بیروت و دیگر مناطق تشکر کرد و اعلام کرد که باید میان کسانی که دست به تظاهرات مسالمت آمیز می‌زنند و کسانی که دست به حمله و اغتشاش می‌زنند، تفاوت قائل شد.

گفتنی است که طی روزهای گذشته درگیری‌های شدیدی در بیروت میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده است که بر اثر آن شمار زیادی زخمی شده اند.

کد مطلب 4830845

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