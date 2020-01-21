آسمان استان بوشهر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بارانی است

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از اواخر وقت امروز شاهد نفوذ تدریجی سامانه بارشی به نواحی جنوب غربی ایران و تداوم فعالیت آن طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خواهیم بود.

وی اضافه کرد: با فعالیت این سامانه ضمن افزایش مجدد سرعت وزش باد و در پی آن تلاطم شدید دریا، به تناوب در سطح استان وقوع بارش پراکنده باران، گاهی رگبار باران، رعدوبرق و در برخی مناطق مستعد بارش تگرگ پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی ظهر چهارشنبه تا ظهر پنج شنبه بارش‌ها شدت بیشتری می‌گیرد و احتمال بارش برف در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: از اواخر وقت چهارشنبه دمای هوا نیز در سطح استان به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

مساعدی بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان صاف تا کمی ابری به تدریج افزایش ابر، از اواخر وقت امروز به تدریج بارش پراکنده باران و وزش باد و فردا گاهی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۲۸ و در سواحل جنوبی گاهی تا ۳۴ کیلومتر در ساعت، از بامداد فردا شرقی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۸ تا ۴۴ و روی دریا به‌ویژه در شمال و مرکز خلیج فارس گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ و سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، از فردا به تدریج ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر خواهد بود.