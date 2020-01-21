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۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۱۸

مدیرکل بحران استان ایلام:

دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در ایلام به حالت آماده‌باش درآمدند

دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در ایلام به حالت آماده‌باش درآمدند

ایلام-مدیرکل بحران استان ایلام گفت: دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در ایلام به حالت آماده‌باش درآمدند.

رضا کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرمانداری‌ها و بخش‌های تابعه و تمامی دستگاه‌های امدادرسان و خدماتی اعم از شهرداری، هلال احمر، راهداری، پلیس راه و راهور و فوریت‌های پزشکی از امروز سه‌شنبه اول بهمن تا یکشنبه هفته آینده به حالت آماده‌باش درآمدند.

وی گفت: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی سامانه بارشی از امروز عصر وارد استان می‌شود که تا اواسط روز پنجشنبه در استان فعال است و سپس از عصر روز جمعه تا پیش از ظهر شنبه هفته یک سامانه بارشی با هسته سرد هوای استان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد که بارش برف، باران، تگرگ، یخبندان، افت دما، صاعقه، مه‌گرفتگی و طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها از پیامدهای این سیستم‌های بارشی است.

مناطق مختلف این استان از اواخر وقت امروز با توجه به ورود سامانه بارشی پرقدرت شاهد بارش برف و باران خواهد بود.

کد مطلب 4831775

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