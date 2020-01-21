به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور شامگاه سه شنبه در گفتگو با رسانه ها، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌های تحلیل هواشناسی و پیرو اطلاعیه و اخطاریه‌های ارائه شده از امروز سه شنبه با ورود سامانه بارشی سرد به جو لرستان، تا اواخر وقت پنج شنبه انتظار داریم که در همه نقاط استان به تناوب و شدت و ضعف علاوه بر ابرناکی و وزش باد شدید، بارش باران و برف همراه با رعد و برق را در استان داشته باشیم.

وی، گفت: از بعدازظهر فردا چهارشنبه تا صبح پنج شنبه با ورود هسته اصلی این سامانه، بر مقدار و شدت بارش‌ها افزوده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان با تاکید بر اینکه در قالب این سامانه بارش باران و برف را پیش رو خواهیم داشت، تصریح کرد: علاوه بر پدیده‌های ذکر شده برای اغلب نقاط استان، آب گرفتگی معابر عمومی، روان آب‌های سطحی، سیلابی شدن مسیل‌ها، اختلال در تردد جاده‌ای، لغزندگی سطح جاده‌ها، مه آلود شدن هوا و کاهش میدان دید افقی و دمای روزانه و شبانه را خواهیم داشت.

مرادپور، افزود: بر اساس مدل‌های بارشی دریافتی، همه نقاط استان به طور متوسط بارشی بین ۲۰ تا ۴۰ میلی متر را خواهند داشت، اما در برخی نقاط غرب و جنوب استان مانند شهرستان‌های کوهدشت، رومشکان، چگنی، پلدختر، خرم آباد و سپیددشت به صورت نقطه‌ای بارشی بیش از ۴۰ میلی متر را خواهیم داشت.

وی، عنوان کرد: همچنین ارتفاع برف در گردنه‌ها بیش از ۵۰ سانتی متر و در سطح شهرهای شمالی و شرقی متوسطی بین ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر تخمین زده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: طی روز پنج شنبه عمده فعالیت این سامانه بارشی برای نیمه شرقی استان خواهد بود و برای مناطق غربی و مرکزی غالباً به صورت پراکنده و رگباری ادامه خواهد داشت.

مرادپور، یادآور شد: همچنین مجدداً از ساعات ظهر روز جمعه سامانه بارشی دیگری با هوای فوق العاده سرد وارد جو استان می‌شود و این بار هم برای همه نقاط استان بارش باران و برف را پیش بینی می‌کنیم.

وی، تصریح کرد: شدت بارش برف این موج بارشی دوم از جمعه بعدازظهر تا ظهر شنبه خواهد بود و این موج بارشی از شنبه شب از روی جو استان خارج می‌شود، اما با توجه به نفوذ هوای سرد به منطقه صبح روز یکشنبه یک صبح فوق العاده سرد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: در مدت زمان فعالیت این دو موج بارشی پیش رو، با توجه به کاهش دماهای روزانه، به مردم استان توصیه می‌شود که مدیریت مصرف حامل‌های انرژی را در دستور کار خود قرار دهند، از ترددهای غیر ضروری در جاده‌ها جلوگیری کنند و در صورت تردد در جاده‌ها زنجیر چرخ به همراه داشته و احتیاط در رانندگی داشته باشند.