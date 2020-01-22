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۲ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۱۸

شهردار منطقه ۲ تبریز:

پل همسان کابلی تبریز نیمه اول سال ۹۹ به بهره‌برداری می‌رسد

پل همسان کابلی تبریز نیمه اول سال ۹۹ به بهره‌برداری می‌رسد

تبریز- شهردار منطقه ۲ تبریز با بیان اینکه پل همسان کابلی این شهر ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: این پل نیمه اول سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، باقر خوشنواز در گفت و گو با خبرنگاران افزود: هم اکنون عملیات اجرای شمع گذاری این پل اجرا شده و مرحله اجرای فونداسیون و ساخت عرشه آن در حال اجراست.

وی اظهار کرد: پل همسان کابلی برای روان سازی عبور و مرور شهری و کاهش بار ترافیک پل اتحاد ملی و سهولت تردد وسایل نقلیه شهری از جاده ائل گلی به مرکز شهر تبریز عملیاتی شده است.

شهردار منطقه ۲ گفت: این پل در یک باند رفت به طول ۴۵۰ متر و عرض ۹ متر به موازات پل اتحاد ملی با هدف اتصال جاده ائل گلی به مقابل راهنمایی با همکاری سازمان عمران شهرداری تبریز در حال احداث است.

خوشنواز، اعتبار اولیه این را ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: عرشه این پل به طول ۵۰ متر و به صورت فلزی اجرا می‌شود و دارای ۴ پایه بتنی بوده که امکان عبور و مرور بدون ترافیک و در کمترین زمان ممکن شهروندان و میهمانان تبریز را از جاده ائل گلی به مرکز شهر فراهم می‌کند.

کد مطلب 4832075

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