قهرمان کشتی فرنگی جام تختی در وزن ٧٢ کیلوگرم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه در دیدار پایانی این وزن اشکان سعادتی فر در مقابل امین کاویانی نژاد قرار گرفت.

این دیدار در پایان امین کاویانی به عنوان قهرمانی دست یافت.

در دیدار رده بندی نیز محمدرضا گرایی از فارس در مقابل محمدرضا رستمی قرار گرفت که این دیدار در پایان با نتیجه ١٠-١ به سود گرایی پایان یافت.

گفتنی است در این دوره از مسابقات ۶ کشور با حضور در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز در مسابقات کشتی فرنگی جام تختی شرکت کردند.

چهلمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام غلامرضا تختی سوم و چهارم بهمن ما در شیراز برگزار می‌شود.