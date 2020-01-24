غلامرضا حاجیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی تماسی که فرد مفقود شده با مرکز فوریت‌های هلال احمر داشتند خبر مفقود شدن و گم کردن مسیر برگشت به پایین داد.

وی اضافه کرد: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان به محل اعزام شد و عملیات گشت زنی و جستجوی نقطه به نقطه آغاز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر بیان کرد: امدادگران پس از سه ساعت جست‌وجو و پیاده روی در مسیرهای صعب العبور کوه‌های مشهور به (پدری) کوهنورد مفقود شده را پیدا کردند.

وی بیان کرد: پس از بررسی علائم حیاتی و اقدامات اولیه با رعایت اقدامات ایمنی و اصولی به پایین کوه هدایت کردند و این عملیات پس از ۴ ساعت به اتمام رسید.

حاجیانی ضمن تقدیر از تلاش‌های نجاتگران و امدادگران هلال احمر تصریح کرد افرادی که قصد رفتن به کوه و ورزش کوه‌پیمایی دارند بدون راهنما اقدام به این کار نکنند و قبل از تاریک شدن هوا به کوه پیمایی خاتمه بدهند و زمان را مد نظر داشته باشند تا شاهد اتفاقات ناگوار احتمالی نباشیم.