مجتبی عنبری در گفتگو با مهر بیان داشت: از این تعداد ۷۱۳ نفر آقایان و ۲۶۰ نفر بانوان هستند که تعداد ۱۹۵ نفر مربوط به طرح آموزش و توانمندسازی سربازان نیروهای مسلح شهرستان (هنگ مرزی، نیروی انتظامی و سپاه) است.

وی اظهار داشت: با توجه به تفاهم نامه که با آموزش پرورش شهرستان داشته‌ایم، تعداد ۹۹ نفر از دانش آموزان شاخه کاردانش در قالب طرح برون سپاری آموزش‌های مهارتی را در رشته‌های مکانیک خودرو، جوشکاری و تأسیسات گازرسانی آموزش‌های مهارتی را در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دهلران فرا گرفته‌اند.

عنبری تصریح کرد: درنیمه اول سالجاری شعبه فنی و حرفه‌ای بخش زرین آباد به نام خانه مهارت روستایی زرین آباد افتتاح شده که تاکنون تعداد ۸۰ نفر از بانوان این بخش آموزش‌های مهارتی را در حوزه صنایع دستی و در حرفه‌های کیف دوزی، معرق چرم، فرشینه و خراش روی فلزات کسب نموده‌اند.

رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان دهلران گفت: این مرکز دارای ۹ کارگاه آموزشی و تعداد ۹ مربی است که مرکز دهلران در بین ۱۴ مرکز آموزشی در استان ایلام توانسته برای سه دوره متوالی دوساله، رتبه دوم استان (پس از مرکز ایلام) را کسب کند.

وی افزود: مرکز دهلران دارای کارگاه‌های تخصصی جوشکاری، مکانیک خودرو، برق خودرو، برق صنعتی، تأسیسات و لوازم خانگی، صنعت ساختمان، طراحی دوخت، صنایع دستی، گوهرتراشی و خانه مهارت روستایی زرین آباد است.

رئیس فنی حرفه‌ای دهلران عنوان کرد: در مهرماه سالجاری جهت آموزش کارآموزان رشته مکانیک خودروی ویژه دانش آموزان کاردانش بخش موسیان، کارگاه مکانیک خودرو در یکی از هنرستان‌های این بخش تجهیز و راه اندازی شده است.