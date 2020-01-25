جزئیات تلفات ۸۰۰ قطعه پرنده مهاجر/ موردی از آنفلوانزا مشاهده نشد

علیرضا رفیعیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چند روز گذشته، حدود ۸۰۰ قطعه پرنده مهاجر در نقاط مختلف پارک ملی میانکاله تلف شدهاند که تمامی این پرندگان، مهاجر بودند.
وی اضافه کرد: طبق دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، اکیپهای بهداشتی سریعاً به این منطقه اعزام شده و اقدامات لازم را انجام دادند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه تمامی پرندگان تلفشده، توسط اکیپهای مذکور دفن بهداشتی شدهاند، افزود: اگر این پرندگان دفن نمیشدند، مشکلات زیادی به وجود میآمد و ممکن بود اشاعه دهنده بیماری باشند.
رفیعی پور با بیان اینکه بر اساس آزمایشات صورت گرفته و بررسیهایی که انجام شده، تاکنون موردی از ابتلاء به هیچکدام از تیپهای ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، در میان پرندههای تلف شده، مشاهده نشده است، گفت: شکی هم به بیماری نیوکاسل بود که این مورد هم منتفی شد و جواب آزمایشات در این زمینه منفی بود.
وی با اشاره به اینکه آزمایشات و بررسیهای دیگری در این زمینه انجام شده است، افزود: همکاران ما بر روی عوامل دیگر و سایر بیماریهای احتمالی کار کرده و این موارد را بررسی میکنند؛ اما چون تاکنون موردی قطعی نشده است نمیتوانیم اظهارنظری در این زمینه صورت دهیم.
رفیعی پور تصریح کرد: به محض اینکه نتایج این آزمایشات و بررسیها مشخص شود، آن را اعلام میکنیم.
وی با بیان اینکه از دیروز اعلام شده که مورد تلفات به ندرت در منطقه مشاهده شده است، درباره اینکه آیا احتمال دارد که مسمومیت عمدی در این منطقه رخ داده باشد؟، گفت: این هم یکی از احتمالات است که بررسی میشود.
رفیعی پور ادامه داد: نتایج آزمایشات انجام شده نهایتاً طی یک الی دو روز آینده مشخص خواهد شد.
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