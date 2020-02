چه کتابهایی برای آیلتس بخوانیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب کتاب زبان نامناسب خیلی رایج نیست؛ اما این مشکل برای اکثر زبان آموزان دوره آیلتس اتفاق می افتد.

معمولا اصلی ترین دلیل انتخاب کتاب نامناسب برای آیلتس این است که افراد با انواع کلاس های آموزشی خود را به سطح آیلتس می رسانند و پس از آن تصمیم می گیرند ادامه مسیر را به صورت خود آموز شروع کنند. البته که انتخاب این مسیر اشتباه نیست و شاید مزایای متفاوتی هم داشته باشد اما قطعا زمان بیشتری از فرد زبان آموز خواهد گرفت.

در نهایت با توجه به اینکه دلایل مختلفی برای انجام چنین کارهایی وجود دارد، پیشنهاد می شود تا جای امکان درمورد تصمیمات مربوط به خرید و مطالعه کتاب های آیلتس، مشورت کنید. در این مقاله به معرفی ۳ مورد از بهترین و محبوب ترین کتاب هایی که برای آیلتس مناسب هستند می پردازیم.

با مجموعه mindset for ielts به صورت جدی وارد دنیای آیلتس شوید!

از بهترین کتاب هایی که می تواند برای زبان آموزان دوره آیلتس مناسب باشد، مجموعه کتاب Mindset for IELTS است که دیدگاه صحیح و کاملی درمورد ساختار و محتوای آزمون آیلتس به شما می دهد.

به محض اینکه مطالعه مجموعه کتاب های Mindset for IELTS را شروع کنید متوجه می شوید که چندین قدم به آزمون آیلتس نزدیک تر شده اید. هر چقدر هم که تاکنون تمرین کرده باشید، این کتاب ها روزنه ی جدیدی برای اکثر افراد باز خواهند کرد. اصلی ترین مزیت مطالعه مجموعه کتاب های Mindset for IELTS این است که افراد را نسبت به قسمت های مختلف آزمون آیلتس مسلط می کند.

لغات و گرامر آیلتس را با کتاب grammar for ielts پیش ببرید

اگر grammar for ielts را تمام نکنید مسیر رسیدن به نمره خوب آیلتس تمام نخواهد شد! حتی اگر یاد گرفتن گرامر را با هر کتاب و مجموعه ای به اتمام رسانده باشید باز هم برای تکرار و تمرین نکات گرامری آیتلس نیاز به یک راهنمای خوب دارید. کتاب grammar for ielts بهترین گزینه ای است که می توانید با هدف مرور نکات گرامری و همچنین لغات تهیه کنید.

تمرین کنید و برای تقویت هر نقطه ضعف، بهترین کتاب را انتخاب کنید

در نظر گرفتن کتاب های یکسان برای همه افراد روند مناسبی نیست. کاملا منطقی است که هر فرد با توجه به نقاط ضعف، محدودیت ها، روند پیش رو و برنامه ریزی خود کتاب های مد نظر را انتخاب کرده و مطالعه را آغاز کند.

دو کتاب grammar for ielts و Mindset for IELTS به عنوان کتاب های ثابت و مشترک میان تمام زبان آموزان معرفی شد اما در ادامه به بررسی انواع کتاب های دیگر معرفی می شود که هر یک می تواند تاثیر بسیار مثبتی در روند آموزش زبان داشته باشد.

۱.کتاب The official Cambridge Guide to IELTS، از منابع اصلی آیلتس

اگر در مرحله ای هستید که می خواهید یک جمع بندی نهایی بر دانش و آموخته های خود داشته باشید این کتاب را از دست ندهید. کتاب The official Cambridge Guide to IELTS شما را برای آزمون آیلتس آماده می کند.

این کتاب شامل ۵ بخش اصلی است. در اصل علاوه بر چهار مهارت لیسنینگ، ریدینگ، رایتنینگ و اسپیکینگ، تمرین های بسیار زیادی را در بخش تمرینات ارائه می کند. اصلی ترین ویژگی مثبت این کتاب را می توان قابلیت نصب اپلیکیشن مربوط و همچنین در دسترس بودن نسخه PDF آن دانست.

۲.کتاب Complete IELTS از بهترین کتاب های تمرین آیلتس

نکات مهم که در این کتاب آموزش داده می شود، بیشتر نقاط ضعف ایجاد شده برای آزمون آیلتس را پوشش می دهد. این کتاب در سه سطح زیر ارائه شده است:

· Complete IELTS Bands ۴-۵: دارای ۱۰ درس سطح B۱

· Complete IELTS Bands ۵-۶.۵: دارای ۸ درس سطح B۲

· Complete IELTS Bands ۶.۵-۷.۵: شامل ۸ درس سطح C

اگر با کتاب های صوتی هم کار می کنید و می توانید با آن ها پیش بروید، می توانید نسخه صوتی این کتاب را هم دریافت کنید.

۳.کتاب Collins Vocabulary for IELTS مناسب برای یادگیری لغت

همانطور که گفتیم، با توجه به نقاط ضعفی که در عملکرد خود مشاهده می کنید باید برای روند آموزش و یادگیری برنامه ریزی داشته باشید. کتاب Collins Vocabulary for IELTS یکی از بهترین مواردی است که می توان به کمک آن نقطه ضعف های مربوط به لغت را پوشش داد.

البته فکر نکنید که با یک کتاب مشابه کتاب ۵۰۴ مواجه هستید. با اینکه در این کتاب تمرکز بیشتر روی لغات است اما تمرین چهار مهارت زبان انگلیسی فراموش نشده است!

کتاب Collins Vocabulary for IELTS شامل ۲۰ درس و موضوع است که در هر یک از آن ها به لغات پرداخته می شود اما هر درس با توجه به مهارت های چهارگانه پیش می رود.

سعی کنید کتاب های متنوع را با روش های مختلف، مطالعه کنید (توصیه نهایی)

تنوع کتاب و تنوع مدل های یادگیری زبان انگلیسی دو مورد اساسی است که به شما کمک می کند تا خودتان را به چالش بکشید. در این مقاله به معرفی چند کتاب محبوب، بسیار باکیفیت و مناسب برای آیلتس پرداخته شد اما پیشنهاد می کنیم به هیچ عنوان مطالعه خود را نه تنها به این کتاب ها بلکه به تعداد بیشتری هم محدود نکنید!

تا جایی که می توانید سراغ کتاب های مختلف بروید و انواع منابع آزمون آیلتس را مطالعه کنید. البته نه اینکه از یک شاخه به شاخه دیگر بپرید! نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که مسیر سخت و طولانی پیش رو دارید پس خودتان را خسته و دلزده نکنید. به طور مثال برنامه ریزی صحیحی برای مطالعه داشته باشید و هزینه های خرید کتاب زبان انگلیسی را مدیریت کنید.

پیشنهاد می کنیم اگر مایل هستید کتاب های PDF را هم مورد بررسی قرار دهید. در نهایت اگر با نسخه های PDF راحت نیستید می توانید به سایت جنگل مراجعه کنید و انواع کتاب زبان انگلیسی را با تخفیف های ویژه تهیه کنید. سایت جنگل یکی از بهترین فروشگاه های اینترنتی کتاب انگلیسی است که تقریبا تمام کتاب های انگلیسی را با بهترین قیمت و کیفیت به فروش می رساند.

