درخشش خبرگزاری مهر در سوگواره‌ مطبوعات اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی دومین سوگواره مطبوعات اربعین حسینی شامگاه گذشته در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه کتاب خوزستان با معرفی برگزیدگان برگزار شد.
رئیس اداره مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در این آئین اظهار کرد: دومین سوگواره اربعین حسینی با همکاری خانه مطبوعات خوزستان و با هدف ثبت و روایت آثار اربعین حسینی برای دومین سال متوالی برگزار شده است.
مهرانگیز بحیرایی با بیان اینکه این جشنواره در چهار بخش خبر، تیتر، عکس و گزارش برگزار شد، افزود: سوگواره مطبوعاتی اربعین حسینی شامل موضوعات اربعین و نماز، اربعین و وحدت ملی، اربعین و اتحاد اقوام و اربعین و اتحاد مردم ایران و عراق در بخشهای چهارگانه بود.
در این سوگواره در بخش تیتر، سیده فاطمه هلالات و کوثر کریمی هر دو از خبرگزاری مهر حائز رتبههای دوم و سوم شدند.
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