وحدت ارزشمند برخاسته از صداها و سلایق گوناگون است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در ابتدای یکصد و نود و سومین جلسه شورا ضمن قدردانی از زحمات همکاران در شهرداری تهران که مخلصانه به کمک هموطنان سیل زده استان سیستان و بلوچستان شتافتند، افزود: در این شرایط سخت، این عزیزان که شاید صدای آهسته تری در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته باشند اما محرومیت و رنج آنها بیشتر از سایر بخش‌های کشور است، را تنها نگذاشتند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به مساله کمک شهرداری تهران به جشنواره فیلم فجر که این روزها در فضای مجازی مطرح شده است خاطر نشان ساخت: این موضوع که مدیریت شهری به جای تصدی گری در فعالیت‌های فرهنگی، به تسهیل و حمایت بپردازد از راهبردهای شورای پنجم است و با توجه به مخاطبان جشنواره که از شهروندان تهرانی هستند و بخش عمده هزینه استفاده از جشنواره را می‌پردازند، کمک مدیریت شهری که عمدتاً در قالب اجازه استفاده از زیرساخت‌ها نظیر سالن، بیلبورد و امکانات فیزیکی است، اقدامی فرهنگی به شمار می‌آید، البته در گذشته، میزان کمک بیشتر و حجیم‌تر بوده است اما با توجه به شرایط اقتصادی مدیریت شهری و شفاف سازی، میزان کمک کاهش و شفاف شده است.

وی همچنین تاکید کرد: مدیریت شهری از انتقادات سازنده و توأم با پیشنهاد برای بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری استقبال می‌کند.

محسن هاشمی با یادآوری اینکه در آستانه نخستین سال از دهه پنجم انقلاب هستیم گفت: سالی پرحادثه و دشوار را پشت سر گذاشتیم، انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری، امروز با چالش، مشکلات و تهدیدهای داخلی و خارجی مواجه است و مؤثرترین قدرت برای دفاع از انقلاب، وحدت، همدلی و همراهی همه نخبگان و مردم برای دفاع از ایران است.

وی با اعتقاد به اینکه وحدت، به معنای تک صدایی نیست افزود: وحدتی ارزشمند است که برخاسته از صداها و سلایق گوناگون باشد، نه حذف و نشنیدن دیدگاه‌های مختلف و تکرار یک سلیقه و نظر.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد هستیم در رسانه ملی و تریبون‌های رسمی کشور، مطالبی نادرستی اظهار می‌شود، بخش قابل توجهی از مسئولان فعلی و گذشته نظام تخریب می‌شوند و حقایق تحریف می‌گردند اما امکان پاسخگویی متناسب و منصفانه فراهم نمی‌شود.

محسن هاشمی افزود: فضای فعلی، آن هم در آستانه انتخابات حساس پیشرو، که پرشور بودن انتخابات و میزان مشارکت بالا می‌تواند خطر تهدیدات را برای کشور کاهش دهد، باید در هفته‌های آینده تغییر کند و شورای محترم نگهبان با سعه صدر و افزایش دامنه تنوع سلیقه کاندیداهای تأیید شده و صداوسیما، با ایجاد توازن و رعایت بی طرفی و انصاف در استفاده سلایق مختلف از رسانه ملی در این موضوع نقش کلیدی دارند.