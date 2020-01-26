سیل ۲۹ میلیارد تومان به عشایر سیستان و بلوچستان خسارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طوقی اظهار داشت: در سیلاب اخیر چهار هزار و ۱۰۰ رأس دام تلف و بیشاز ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی عشایر سیستان و بلوچستان تخریب شده است.
وی ادامه داد: جاری شدن سیل و طغیان رودخانهها در مناطق عشایری سیستان و بلوچستان در بخشهای دام، کشاورزی، خدمات عشایری و غیره خسارت زیادی وارد کرده است.
مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان با بیان اینکه مناطق خسارت دیده عشایر صعبالعبور و پراکنده است گفت: احتمال افزایش خسارت در این حوزه بسیار زیاد است.
وی تصریح کرد: ۱۳۲ حلقه چاه مالداری و کشاورزی به طور کامل تخریب و هزار متر قنات و ۳۰ دهنه چشمه خسارت دیدهاند.
طوقی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثر لولههای انتقال آب مناطق عشایری در مجاورت رودخانهها و مسیلهاست ۲۰۰ هزار متر لوله انتقال آب نیز در این منطقه خسارت دیده و از بین رفته است.
نظر شما