به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» به کارگردانی رضا زهتابچیان و تهیهکنندگی محمدرضا شفاه را میتوان تنها فیلم «بلاتکلیف» جشنواره سی و هفتم فیلم فجر دانست؛ فیلمی که از همان ابتدا و پیش از برگزاری جشنواره حاشیهها دامنگیرش شد و حتی برخی زمزمهها از احتمال نرسیدن فیلم به جشنواره بهدلیل مخالفت برخی مراجع غیرسینمایی به گوش رسید.
همان زمان بود که خبر میرسید هیاتهایی از سازمانها و ارگانهای مختلف به تماشای فیلم نشستهاند تا با تأیید آنها فیلم در ویترین فجر رونمایی شود. فیلم در نهایت در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد و اتفاقاً موردتوجه اصحاب رسانه و مخاطبان هم قرار گرفت. بعد از پایان این رویداد سینمایی بود که محمدرضا شفاه به استناد استقبال مخاطبان جشنوارهای از فیلم، درخواست اکران آن برای نوروز ۹۸ را مطرح کرد اما به گفته خودش، از سوی سازمان سینمایی صدور پروانه نمایش فیلم مشروط به انصراف از اکران نوروزی اعلام شد!
شفاه در دورانی که ابراهیم داروغهزاده بر مسند معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی تکیه زده بود، چندینبار درخواست دریافت این مجوز را کرد و با وجود اعمال برخی اصلاحیهها روی «دیدن این فیلم جرم است» باز هم موفق به دریافت این مجوز نشد. کار تا جایی بالا گرفت که همزمان با معارفه معاون جدید ارزشیابی و نظارت یعنی محمدمهدی طباطبایینژاد، این تهیهکننده طی نامهای سرگشاده خواستار تعیین تکلیف این فیلم سینمایی شد.
شرایط اما تغییری نکرد تا جایی که سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه سیزدهمین جشنواره فیلم «سینماحقیقت» در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تعیین تکلیف این فیلم عنوان کرد؛ «این موضوع را باید از حسین انتظامی رئیس سازمان پیگیری کنید.»
شفاه در این مدت در محافل مختلفی پای «دیدن این فیلم جرم است» را به میان کشیده و درباره آن صحبت کرده اما هر بار کمتر به نتیجه رسیده است و دستاورد تمام بالا پایین کردنهای پلههای ارشاد، مصاحبههای دیداری و شنیداری او تا به این لحظه «هیچ» بوده است.
جهت شفاف شدن وضعیت این فیلم سینمایی و براساس پروتکل اعلامی از سوی سازمان سینمایی، خبرگزاری مهر در تاریخ دهم دیماه خواستار پاسخ حسین انتظامی ریاست سازمان سینمایی به سه سوال مشخص شد، اما هنوز این سوالات بیپاسخ مانده است. خبرگزاری مهر ضمن انتشار متن سوالات ارسالی، همچنان آمادگی خود جهت انعکاس توضیحات شفاف سازمان سینمایی درباره این فیلم سینمایی را اعلام میکند.
متن نامه خبرگزاری مهر به روابط عمومی سازمان سینمایی به شرح زیر است؛
«جناب آقای مسعود نجفی
مدیر محترم روابط عمومی سازمان سینمایی
مطابق پروتکل اعلامی از سوی سازمان سینمایی، سوالات زیر جهت پاسخ رئیس محترم سازمان سینمایی ارسال میشود؛
جناب آقای حسین انتظامی
ریاست محترم سازمان سینمایی
پیرو استمرار بلاتکلیفی فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» و نظر به اظهارنظر وزیر ارشاد مبنیبر کسب اطلاع درباره وضعیت این فیلم از رئیس سازمان سینمایی، سوالات زیر جهت ارائه توضیحات شفاف ارسال میشود؛
۱/ بهرغم تقاضای چندباره عوامل فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» برای دریافت پروانه نمایش و اکران فیلم، دلیل مشخص سازمان سینمایی برای تعلل و تأخیر در صدور این پروانه چیست؟
۲/ در راستای سیاست شفافسازی، لطفاً درباره جزئیات بررسی درخواست عوامل فیلم اعم از زمان نمایش فیلم برای اعضای شورای پروانه نمایش و خروجی آرای این شورا درباره اکران فیلم توضیح دهید.
۳/ تهیهکننده فیلم در چند نوبت صراحتاً از اعمال نظر شخص شما در ممانعت از اکران فیلم صحبت کردهاند؛ از آنجایی که طبق ماده ۴ آئیننامه صدور پروانه نمایش «معاونت سینمایی میتواند بنا به ضرورتهای سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که دارای پروانه نمایش است، جلوگیری نموده و پس از رفع موانع (در صورت امکان) مجدداً، اجازه نمایش صادر بنماید.» صراحتاً بفرمائید آیا «دیدن این فیلم جرم است» مشمول این بند شده است؟ اگر اینگونه است براساس کدام «ضرورت» این تصمیم اتخاذ شده و چرا درباره آن شفافسازی نمیشود؟
پیشاپیش از حسن مساعدت جنابعالی در تحقق هرچه کاملتر شعار «شفافیت» در سینمای ایران سپاسگزاریم.»
حسین انتظامی در اولین نشست خبریاش پس از تصدی کرسی ریاست سازمان سینمایی اعلام کرد برای اجرای شعار «شفافیت» پروتکل اصول رسانهای سازمان سینمایی تدوین شده است؛ در این پروتکل زمان پاسخ سازمان سینمایی به سوالات یک رسانه، ۶ ساعت تعیین شده است. با گذشت قریب به یک ماه از ارسال سوالات فوق و پیگیری چندباره خبرنگار مهر، سازمان سینمایی ترجیح داده است همچنان سکوت خود در این زمینه را ادامه دهد تا هم «دیدن این فیلم جرم است» تنها فیلم «بلاتکلیف» جشنواره سیوهفتم فیلم فجر در میدان اکران باشد و هم رویکرد گزینشی حسین انتظامی در پایبندی به اصلیترین شعار خود یعنی «شفافیت» با چالش جدی مواجه شود.
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