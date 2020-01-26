رژیم غذایی سرشار از پروتئین خطر لختگی خون را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشکده پزشکی واشنگتن موش‌های تغذیه شده با رژیم غذایی سرشار از پروتئین را به منظور ایجاد عمدی تصلب شریان مورد مطالعه قرار دادند. برخی موش‌ها با رژیم غذایی چرب همراه با میزان بالا پروتئین و برخی دیگر هم با رژیم غذایی چرب حاوی میزان پروتئین کم تغذیه شدند.

محققان مشاهده کردند موش‌های تغذیه شده با رژیم غذایی چرب و پروتئین بالا مبتلا به تصلب شریان شدیدتری شده بودند؛ آنها در مقایسه با موش‌های تغذیه شده با رژیم غذایی چرب با میزان پروتئین عادی، حدود ۳۰ درصد پلاک بیشتری در عروق خونی شأن داشتند.

«بابک رازانی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «در موش‌های تغذیه شده با رژیم غذایی حاوی میزان پروتئین زیاد، پلاک‌های شأن قبرستان ماکروفاژها بود. بسیاری از سلول‌های مرده در مرکز پلاک، آن را بی نهایت بی ثبات و مستعد پارگی می‌کنند. با عبور جریان خون از پلاک، نیروی ناشی از فشارخون بالا، فشار زیادی بر آن قسمت وارد می‌کند. چنین موقعیتی منجر به حمله قلبی می‌شود.»

محققان متوجه شدند پروتئین مصرفی بعد از هضم به بلوک‌های سازنده پلاک موسوم به اسیدآمینه‌ها تجزیه می‌شوند. اسیدهای آمینه اضافی حاصل از رژیم غذایی سرشار از پروتئین موجب فعال شدن پروتئین در ماکروفاژهای موسوم به mTOR می‌شود. سیگنال‌های ناشی از mTOR موجب توقف توانایی سلول‌ها در پاکسازی بقایای سمی پلاک شده و در نتیجه زنجیره منتج به مرگ ماکروفاژها متوقف می‌شود.

محققان دریافتند برخی اسیدآمینه‌ها بخصوص leucine و arginine بسیار در فعال سازی mTOR نقش دارند.

به گفته رازانی، « leucine به مقادیر زیاد در گوشت قرمز موجود است.»