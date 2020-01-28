برگزاری مسابقات کاراته چندجانبه غرب کشور در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان همدان، محمد زنگنه گفت: مسابقات کاراته چند جانبه غرب کشور در دهه فجر و به مناسبت گرامی داشت یاد شهید حاج قاسم سلیمانی در همدان برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت کاراته استان همدان افزود: این مسابقات ۱۰ و ۱۱ بهمن در دو بخش بانوان و آقایان با حضور تیم استان‌های لرستان، مرکزی، کردستان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

زنگنه با اشاره به اینکه تعداد شرکت کنندگان در بخش بانوان و آقایان ۶۷۰ نفر است، اضافه کرد: مسابقات به صورت مشترک در سبک‌های کاراته آزاد و کنترلی برگزار خواهد شد و ورزشکاران در اوزان مختلف و رده‌های خردسالان نونهالان، نوجوانان، امید و بزرگسال به رقابت خواهند پرداخت.

وی در ادامه اضافه کرد: در همین مسابقات از مربیان، داوران و قهرمانان تمام سبک‌های تحت پوشش هیئت نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.

رئیس هیئت کاراته استان همدان اظهار داشت: در جریان همین مسابقات مراسم نامگذاری سالن ۶۰۰۰ نفری انقلاب به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از طرف اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به انجام خواهد رسید.