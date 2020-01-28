جلسه علنی آغاز شد/ گزارش روند اجرای برجام در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۴ نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:

بررسی تقاضای استعفای جناب آقای داریوش اسماعیلی نماینده محترم خرامه، سروستان و کوار

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه یک فوریتی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه دو فوریتی تمدید مهلت آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام (مقطع زمانی ۱۳۹۶/۴/۲۶ تا ۱۳۹۷/۴/۲۶)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین در شهرهای مختلف کشور