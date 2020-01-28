به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت ایو که قبلاً هم نمایشگرهای فوق حرفهای برای گرافیستها و علاقمندان به بازیهای ویدئویی تولید کرده، این بار نمایشگر جدیدی به نام ایو اسپکتروم تولید کرده و پیش فروش آن را آغاز کرده است.
مهمترین مزیت این نمایشگر قابلیت نصب آن بر روی پایه به صورت عمودی یا افقی است تا کاربران مختلف بر حسب نیاز بتوانند از نمایشگر یادشده استفاده کنند. همچنین ارتفاع این نمایشگر را بر روی پایه میتوان به راحتی تنظیم کرد.
نمایشگر ۲۷ اینچی مذکور با نسبت ۱۶ به ۹ و پشتیبانی از فناوری تفکیک و شفافیت رنگ HDR۱۰ عرضه میشود و محتوای آن هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی با زاویه حداکثر ۱۷۸ درجهای قابل مشاهده است.
این نمایشگر در سه مدل مختلف عرضه میشود که دقت دو مدل ۲۵۶۰ در ۱۴۴۰ پیکسل است، اما نرخ تازه سازی صفحه آنها متفاوت و برابر با ۱۴۴ هرتز و ۲۴۰ هرتز است. مدل دیگری از این نمایشگر هم با دقت ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰ پیکسل و با نرخ تازه سازی ۱۴۴ هرتز عرضه میشود. قیمت این سه مدل به ترتیب ۳۴۹، ۴۸۹ و ۵۸۹ دلار است. تحویل این نمایشگرها در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ انجام میشود.
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