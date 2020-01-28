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۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۳۹

توکیو: از بازداشت خبرنگارمان توسط روسیه اطلاع داریم

توکیو: از بازداشت خبرنگارمان توسط روسیه اطلاع داریم

سخنگوی وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد: از بازداشت خبرنگارمان اطلاع داریم؛ اما نمی‌توانیم تماس‌های دیپلماتیک را افشا کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک سخنگوی وزارت خارجه ژاپن در واکنش به بازداشت یکی از شهروندان این کشور در روسیه اعلام کرد که توکیو از این موضوع اطلاع دارد؛ اما نمی‌تواند جزئیات زیادی را در این باره افشا کند.

این سخنگوی وزارت خارجه ژاپن در این باره گفت: می‌دانیم در ۲۵ دسامبر سال گذشته، خبرنگار خبرگزاری کیودو در روسیه از سوی سازمان‌های اجرای قانون محلی بازداشت شد.

سخنگوی وزارت خارجه ژاپن در این باره افزود: وی به هنگام بازداشت در حال جمع‌آوری اطلاعات بود. این فرد روز بعد آزاد شد و روسیه را تَرک کرد. وزارت خارجه ژاپن از افشای تماس‌های دیپلماتیک در این خصوص خودداری می‌کند.

این در حالیست که رسانه ها ساعاتی پیش اعلام کرده بودند که یک خبرنگار ژاپنی در شهر «ولادی‌وستوک» واقع در شرق روسیه به ظن انجام جاسوسی نظامی اخراج شده است.

کد مطلب 4838912

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