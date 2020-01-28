عامل مرگ پرندگان میانکاله شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، علیصفر ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری این سازمان عصر امروز سهشنبه ۸ بهمن ۹۸ خورشیدی اعلام کرد: با توجه به بررسیهای همه جانبه به عمل آمده از رخداد تلفات بالای پرندگان وحش در منطقه میانکاله واقع در استان مازندران، بر اساس تحلیل یافتههای اپیدمیولوژیکی و نتایج آزمایشگاهی حاصل از بررسیهای میدانی، علت تلفات رخ داده بوتولیسم بوده است.
بر اساس این اطلاعیه، لذا بر این اساس، اقدامات بهداشتی، مهار و مختومهکردن رخداد در منطقه توسط سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت از محیط زیست عملیاتی گردیده است.
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