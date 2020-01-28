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۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۱۱

اطلاعیه رسمی سازمان دامپزشکی کشور:

عامل مرگ پرندگان میانکاله شناخته شد

عامل مرگ پرندگان میانکاله شناخته شد

سازمان دامپزشکی کشور در اطلاعیه‌ای رسمی علت تلفات پرندگان وحش میانکاله را بوتولیسم اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، علی‌صفر ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری این سازمان عصر امروز سه‌شنبه ۸ بهمن ۹۸ خورشیدی اعلام کرد: با توجه به بررسی‌های همه جانبه به عمل آمده از رخداد تلفات بالای پرندگان وحش در منطقه میانکاله واقع در استان مازندران، بر اساس تحلیل یافته‌های اپیدمیولوژیکی و نتایج آزمایشگاهی حاصل از بررسی‌های میدانی، علت تلفات رخ داده بوتولیسم بوده است.

بر اساس این اطلاعیه، لذا بر این اساس، اقدامات بهداشتی، مهار و مختومه‌کردن رخداد در منطقه توسط سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت از محیط زیست عملیاتی گردیده است.

کد مطلب 4838942

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