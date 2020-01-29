به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بازیگر بالیوود در حال گفت‌وگو است تا به عنوان یکی از بازیگران فیلم هنوز بی‌عنوان «ماتریکس ۴» با این مجموعه همکاری کند.

در حالی که هنوز مذاکرات ادامه دارد اما عوامل درونی می‌گویند، ادامه فیلم‌های اکشن واچوفسکی به احتمال زیاد از بازی این بازیگر بهره می‌گیرد.

این فیلم که متعلق به کمپانی برادران وارنر و «ویلیج رودشاو» است، توسط لانا واچوفسکی یکی از کارگردانان سه‌گانه اولیه ساخته می‌شود. پیشتر اعلام شده بود کیانو ریوز، کری-آن ماس، یحیی عبدالمتین و نیل پاتریک هریس بازیگران این فیلم خواهند بود.

جزییات نقش‌هایی که این بازیگران ایفا می‌کنند هنوز روشن نشده است.

بازیگران دارند به شدت کار و تمرین می‌کنند تا تولید شروع شود. کار فیلمبرداری به زودی در شمال کالیفرنیا آغاز می‌شود.

چوپرا از برندگان جوایز فیلم ملی است و در بیش از ۶۰ فیلم بازی کرده است. او در تلویزیون آمریکا نیز نخستین بار با سریال درام «کوانتیکو» در شبکه ABC دیده شد که ۳ فصل ادامه داشت. وی به عنوان اولین بازیگر هندی در نقش اصلی این سریال ظاهر شد و برای آن موفق به کسب جایزه منتخب مخاطبان هم شد. وی روی جلد مجله تایم هم جای گرفته و سال ۲۰۱۶ به عنوان یکی از ۱۰۰ چهره تاثیرگذار سال انتخاب شده است.

پریانکا چوپرا به تازگی به عنوان بازیگر و یکی از تهیه کنندگان فیلم مستقل «آسمان صورتی است» در بخش رسمی جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو دیده شد. او به زودی در فیلمی از نتفلیکس با عنوان «ما می‌توانیم قهرمان باشیم» دیده خواهد شد.

تاریخ اکران «ماتریکس ۴» ۲۱ می ۲۰۲۱ اعلام شده است.