ورود سامانه بارشی به غرب کشور از روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیاییان با بیان اینکه طی دو روز آینده در غالب مناطق کشور جوی آرام و در شهرهای تهران، کرج، قزوین، اراک و اصفهان کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس پیش بینی می‌شود، گفت: همچنین در ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه روز پنجشنبه در شمال شرق بارش پراکنده رخ می‌دهد، افزود: بعد از ظهر جمعه با ورود سامانه بارشی از شمال غرب برای شمال غرب و بخش‌های غرب کشور بارش برف و باران و وزش باد پیش بینی می‌شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه از روز شنبه گستره بارش علاوه بر شمال غرب مناطقی از غرب، جنوب غرب استان‌های واقع در دامنه‌های البرز غربی و مرکزی و زاگرس مرکزی و شمالی و همچنین سواحل غربی و مرکزی دریای خزر را در بر خواهد گرفت، اظهار کرد: بارش‌ها روز یکشنبه در شرق سواحل و شمال شرق و بخش‌هایی از مناطق مرکزی کشور ادامه خواهد یافت.

ضیاییان ضمن تشریح وضعیت آب و هوای پایتخت طی امروز و فردا نیز گفت: آسمان تهران امروز صاف همراه با غبار صبحگاهی با حداکثر دمای ۹ و حداقل دمای یک درجه سانتیگراد و فردا نیز کمی ابری در اواسط روز همراه با وزش باد با بیشینه دمای ۱۱ و کمینه دمای دو درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.