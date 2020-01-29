تخریب ۱۸ فقره کوخه صید پرنده شکاری در شادگان/ متخلفان دستگیر شدند

رحیم مجدمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری مأموران یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طی گشت‌های میدانی، اقدام به تخریب ۱۸ فقره کوخه صید پرنده شکاری در شادگان کرده است.

وی افزود: در این راستا تعداد سه بهله دلیجه، ۶ بهله سنقر، چهار بهله سارگپه و تعداد ۲۴ قطعه کبوتر کشف و رهاسازی شده‌اند.

مجدمی یادآور شد: اقدامات یگان حفاظت در این فصل با جدیت تمام در حال اجرا بوده و همه متخلفان برابر مقررات «شکار و صید» به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان در ادامه متذکر شد: حضور این گونه پرندگان با قیمت شکاری از متخلفان وادار می‌کند تا برای صید آنها اقدام کنند که در این راستا مأموران یگان حفاظت زیست شادگان برای جلوگیری از صید این گونه پرندگان شکاری و نادر در تمام مناطق تحت حفاظت و دشت‌های اطراف تالاب را مورد گشت و کنترل قرار می‌دهند.

وی اضافه کرد: البته در این اقدام با تشکیل ۶ فقره پرونده و همچنین کشفیات و دستگیری متخلفان نیز به همراه بوده است.