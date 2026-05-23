۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

۶ متخلف شکار و صید در شادگان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند

شادگان ـ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان گفت: ۶ شکارچی و صیاد متخلف در شهرستان شادگان دستگیر و پرونده آن‌ها برای اقدامات بعدی تحویل مقام قضایی شد.

سید محمدحسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دو ماه سال‌جاری مأموران یگان حفاظت این شهرستان در مأموریت گشت و کنترل در تالاب بین المللی شادگان، برای صید غیر مجاز ( صید با برق) پنج پرونده و برای شکار پرنده یک پرونده تشکیل شد که پرونده های آن‌ها برای اقدامات بعدی تحویل مقام قضائی شد.

یادآور شد: متهمان این پرونده ها به مراجع قضائی شادگان معرفی شده اند تا طبق قانون با وی برخورد شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان ادامه داد: در صورت برخورد با هرگونه تخلف زیست‌محیطی و دست‌اندازی به طبیعت، مأموران یگان حفاظت این اداره بدون هیچ‌گونه مماشات و چشم‌پوشی، با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهند نمود.

فقیه در پایان از مردم شادگان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به محیط زیست استان خوزستان گزارش دهند.

