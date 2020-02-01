خشم آمریکا نسبت به اعتراضات علیه معامله قرن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجمهوریه، منابع دیپلماتیک از نارضایتی مقامات آمریکایی نسبت به واکنش‌ها علیه معامله قرن خبر دادند.

در همین خصوص، منابع آگاه نسبت به اعمال فشار آمریکا بر نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره و همچنین تلاش برای ایجاد شکاف در مواضع کشورهای عربی علیه معامله قرن هشدار داده‌اند.

همچنین در این گزارش آمده است که مواضع آمریکا در قبال اعتراضات علیه معامله قرن منفعلانه بوده به طوری که جرد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فلسطینیان توهین کرده و همین مسأله بیانگر مواضع منفعلانه آمریکا در این خصوص است.

در ادامه این گزارش آمده است: این اقدام آمریکا نشان از آن دارد که دولت ترامپ هیچ گونه اعتراضی را در خصوص معامله قرن نمی‌پذیرد.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه در رونمایی از طرح صلح ادعایی خود موسوم به معامله قرن ادعا کرد: امروز گام مهمی به سوی صلح برداشته خواهد شد. حکومت‌های منطقه می‌فهمند که تروریسم و افراطی‌گری دشمن همه است. چند روز پیش با نتانیاهو و گانتز دیدار کردم؛ هر دو با من دیدار کردند و حمایت خود را از این تلاش‌ها اعلام کردند تا نشان دهند اسرائیل طرفدار صلح است!