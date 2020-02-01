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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۰

«مَنگیا» در عمارت نمایشی نوفل لوشاتو

«مَنگیا» در عمارت نمایشی نوفل لوشاتو

سلما سلامتی به زودی نمایش «منگیا» را روی صحنه می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلما سلامتی که در حوزه تئاتر به عنوان نمایشنامه نویس شناخته می شود به زودی نخستین نمایش خود را با سمت کارگردان روی صحنه می برد.

«مَنگیا» نام نمایشی است که سلما سلامتی براساس نمایشنامه «آپارتمان طبقه‌ ششم» نوشته و قرار است بعد از جشنواره تئاتر فجر در عمارت نمایشی نوفل لوشاتو روی صحنه ببرد.

«آپارتمان طبقه‌ ششم» نمایشنامه ای از همین نویسنده است که در سال ۹۵ موفق به دریافت جایزه نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر شهر شد.

دستیار کارگردان سلامتی در این اثر محمدامین کارخانه‌چی، برنامه ریز: پریا پژواک و منشی صحنه: پارسا فریدونی است.

گروه کارگردانی را  دانیال پیغمبری و نازنین حسنی تشکیل می دهند و وظیفه مدیر صحنه بر عهده پویا سرلک است. بهزاد مرتضوی نیز انجام امور روابط‌عمومی و تبلیغات «منگیا» را عهده‌دار است.

این نمایش داستان گروه نمایشی است که قرار است نمایش شکسپیر را در یک آپارتمان روی صحنه ببرند، اما ...

«منگیا» از ۲۳ بهمن ماه در عمارت نمایشی نوفل لوشاتو، واقع در خیابان حافظ، بعد از خیابان انقلاب، خیابان نوفل لوشاتو به روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 4840920
آروین موذن زاده

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