به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در بازدید از پروژه بزرگراه پارسآباد - اردبیل، بر تسریع عملیات اجرایی این پروژه و جابهجایی تأسیسات زیربنایی واقع در حریم مسیر با هماهنگی ادارهکل راه و شهرسازی و همکاری دستگاههای خدماترسان تأکید کرد.
وی با اشاره به بازدید از پست برق آغدام که بیش از ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: رفع موانع تکمیل خطوط انتقال و توزیع برق و بهرهبرداری هرچه سریعتر از این پروژه در راستای افزایش پایداری شبکه برق شهرستان ضروری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل همچنین از محل پیشنهادی احداث ستاد فرماندهی مرزبانی، بارانداز ریلی و معابر شهری پارسآباد بازدید کرد و گفت: تعیین تکلیف زمین مورد نیاز پروژهها، توسعه زیرساختهای شهری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تسریع در اجرای طرحها باید با جدیت دنبال شود.
سبحانی در پایان با اشاره به برگزاری نشست بررسی طرح تفصیلی شهر پارسآباد، بر رفع موانع اجرایی، تسریع در اجرای طرح و هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی برای پیشبرد برنامههای عمرانی شهرستان تأکید کرد.
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