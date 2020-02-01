کارگاه آموزش متن خوانی کتاب قانون ابن سینا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزش متن خوانی کتاب القانون فی الطب ابن سینا به همت مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران و با تدریس نجفقلی حبیبی (مصحح کتاب «القانون فی الطب» و همچنین مصحح «شرح مشکلات کتاب القانون» اثر فخر رازی) برگزار می‌گردد.

کتاب اول قانون که در سال ۹۷ به تصحیح نجفقلی حبیبی به زیور طبع آراسته گردیده است به چهار فن و هر فن به چند تعلیم تقسیم شده است.

در دوره اول از آموزش متن خوانی کتاب قانون، تعلیم‌های اول، دوم و سوم از فن اول در طی یک نیمسال تحصیلی یعنی حدود چهار ماه تدریس می‌شود. شایان ذکر است که تعلیم اول شامل تعریف طب و موضوعات مورد بحث در آن، تعلیم دوم به ارکان چهارگانه یعنی زمین، آب، هوا و آتش و تعلیم سوم به مزاج‌های چهارگانه می‌پردازد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام به سایت Irkd-iran.com مراجعه کنند و در صورت هرگونه پرسشی با شماره تلفن‌های: ۶۶۹۴۴۵۵۷ و ۰۹۹۱۸۱۹۶۰۵۱ تماس حاصل فرمایند.

مکان برگزاری دوره نیز خیابان کارگر شمالی، کوچه فردوسی، پلاک ۸ واحد ۲ خواهد بود.