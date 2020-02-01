به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور کمپرسور سانتریفیوژ هوای ابزار دقیق و الکترولایزر آب دریا رونمایی و عملیات اجرایی واحد ۲۰ هزار تنی تولید کک سوزنی آغاز شد.
سورنا ستاری به همراه استاندار بوشهر و سایر مسئولان از پتروشیمیهای مبین، تخت جمشید، نوری، جم در منطقه پارس جنوبی بازدید کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حاشیه این بازدیدها اظهار داشت: در راستای توسعه علم و فناوری در کشور تلاشهای خوبی صورت گرفته است و شاهد تحولات بسیار خوبی هستیم.
ستاری اضافه کرد: ایران در بین ۱۰ کشور اول دنیا در حوزه مقالات علمی حوزه شیمی قرار دارد.
رونمایی کمپرسور سانتریفیوژ هوای ابزار دقیق
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کمپرسور سانتریفیوژ هوای ابزار دقیق رونمایی شد. این دستگاه هوای مورد نیاز بخش ابزار دقیق پالایشگاههای دوم و سوم مجتمع گاز پارس جنوبی را تأمین میکند.
این طرح با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در زمان یک سال و نیم ساخته شده که امروز به بهرهبرداری رسمی رسید.
این کمپرسور پس از تحریمها، کاملاً در یک شرکت دانشبنیان داخلی بازطراحی و ساخته شد.
رونمایی از الکترولایزر آب دریا
هر چند واحد پالایشگاهی از یک آبگیر برای تأمین آب مورد نیاز بخشهای مختلف بهره میگیرند.
آبگیر شماره یک که آب واحدهای پالایشگاههای یک تا پنج مجتمع گازی پارس جنوبی را در بخشهای آب آشامیدنی، آتشنشانی، بویلرها و دیگربخشها را تأمین میکند که دستگاه کلرزنی آن نیازمند تعویض بود.
این دستگاه تا پیش از این از ایتالیا وارد میشد که بهدلیل تحریمها، با همکاری یک شرکت دانشبنیان طراحی و ساخته شد. میانگین مصرف آب این مجتمعها ۱۰ هزار مترمکعب در ساعت است.
این طرح با اعتبار ۳۷۲ میلیون تومان در کمتر از یک سال اجرا شده است.
آغاز عملیات اجرایی واحد ۲۰ هزار تنی تولید کُک سوزنی
کک سوزنی در صنایع فولاد کاربرد دارد که بهدست یک شرکت دانشبنیان در پتروشیمی تخت جمشید ساخته شده است.
تمامی تجهیزات بومیسازی شده است و با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان و ۱۰ میلیون یورو در زمان یک سال تکمیل و عملیاتی میشود.
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