رد صلاحیت‌ شدگان از امروز تا «۱۴بهمن» فرصت اعتراض دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شماره ۸ ستاد انتخابات کشور، آن دسته از داوطلبان انتخابات مجلس که در هیئت اجرایی، هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تأیید صلاحیت شده ولی صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید نشده است، می‌توانند درخواست رسیدگی مجدد خود را از روز شنبه مورخ ۱۲ بهمن تا روز دوشنبه ۱۴ بهمن به شورای نگهبان ارائه نمایند.

متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

در راستای اجرای «تبصره (۳) ماده واحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲ /۸/ ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام» به اطلاع آن دسته از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که طبق نظریه هیئت اجرایی، هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، «تایید صلاحیت» شده‌اند، ولی صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید نشده است می‌رساند، چنانچه نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود اعتراض دارند، می‌توانند درخواست رسیدگی مجدد خود را شخصاً به همراه دلایل و مدارک معتبر از روز شنبه مورخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ تا روز دوشنبه مورخ ۱۴ /۱۱/ ۹۸ (به مدت ۳ روز) به شورای نگهبان ارائه نمایند.

ستاد انتخابات کشور