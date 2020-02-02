به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دومین دوره ارتقا قرآنی دانشجویان علوم پزشکی در حوزه حفظ و قرائت قرآن ۱۳ تا ۱۷ اسفند ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار می‌شود.

دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پیش از این افراد واجد شرایط شرکت در این دوره را مهر ماه به مرکز قرآن و عترت معرفی کرده و این مرکز پس از بررسی تلاوت‌ها، افراد واجد شرایط را انتخاب و به دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده است.

نتیجه آزمون‌های کتبی و عملی مرحله دوم شرکت کنندگان در قالب کارنامه آزمون مرحله دوم به پیوست جهت تحویل به شرکت‌کنندگان ارسال می‌شود.

شرکت کنندگان در دوره اول طرح ارتقا که سنوات تحصیلی ایشان به اتمام رسیده است مجاز به شرکت در دوره نخواهند بود.

زمان اجرای دوره از روز سه شنبه ۱۳ اسفند تا شنبه ۱۷ اسفند به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قم خواهد بود.

لازم است دانشگاه‌های علوم پزشکی زمان و مکان برگزاری دوره را به نفرات قطعی شرکت کننده اعلام کرده و در صورت انصراف هر یک از ایشان از دوره، حتماً اعلام کنند.

دوره به صورت متمرکز و شبانه روزی برگزار می‌شود و شرکت کنندگان لازم است به صورت کامل در دوره حضور یابند. امکان جایگزینی نفرات و تغییر رشته وجود نخواهد داشت.

هزینه و نحوه ایاب و ذهاب شرکت کنندگان به محل برگزاری دوره و بالعکس به عهده دانشگاه اعزام کننده خواهد بود.

دانشگاه میزبان از پذیرش افراد خارج از لیست معذور است و دانشگاه‌هایی که دارای شرکت کننده خانم هستند با هماهنگی دانشگاه میزبان و در صورت نیاز می‌توانند یکی از کارشناسان خود را همراه شرکت کنندگان به دوره اعزام کنند.