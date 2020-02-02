کشورهای عربی بر سر مخالفت با معامله قرن اجماع ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک مسئول بلند پایه در کاخ سفید تاکید کرد که کشورهای عربی بر سر مخالفت با طرح آمریکایی معامله قرن اجماع نظر ندارند.

وی در ادامه افزود: آمریکا واکنش مثبت بسیاری از کشورهای عربی را در خصوص طرح صلح خود خوب ارزیابی می‌کند.

این مسئول بلندپایه در کاخ سفید تصریح کرد: ما به کمک آمادگی‌های موجود برای ایجاد راه‌های جدید می‌توانیم یک تحول خوب در حل درگیری‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها به وجود آوریم.

این در حالیست که کشورهای عربی شرکت کننده در نشست فوق العاده اتحادیه عرب طی روز گذشته در قاهره با صدور بیانیه‌ای، بر مخالفت خود با طرح آمریکایی معامله قرن تاکید کردند.