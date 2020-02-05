بازگشت سودانی های فریب خورده توسط امارات از لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، حدود ۸۰ سودانی که در منطقه رأس لانوف لیبی حضور داشتند به خارطوم بازگشتند.

بر اساس این گزارش، سودانی های مذکور اعلام کردند که یک شرکت اماراتی در ابتدا آنها را به عنوان نگهبان و نیروی امنیتی استخدام کرده و بعداً به منطقه تحت کنترل نیروهای ارتش ملی اعزام شدند.

این شهروندان سودانی که اکثر آنها جوان هستند اعلام کردند که توسط یک جنگنده اماراتی از ابوظبی به لیبی منتقل شدند در حالی که نمی دانستند قرار است به کجا بروند.

آنها زمانی که از مقصد این جنگنده سؤال کردند این پاسخ را شنیدند: قرار است به آفریقای جنوبی برویم!

لازم به ذکر است که امارات برای حمایت از ارتش ملی لیبی با هدف ایجاد آشوب در این کشور و تصرف پایتخت آن از هیچ اقدامی دریغ نمی کند.