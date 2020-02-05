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۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۰۲

زینب سلیمانی:

انتقام خون «حاج قاسم» را خواهیم گرفت

انتقام خون «حاج قاسم» را خواهیم گرفت

فرزند شهید قاسم سلیمانی گفت: به امید این نوجوانان و جوانان و به امید خداوند، انتقام خون «حاج قاسم» را خواهیم گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، زینب سلیمانی دختر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی امروز (چهارشنبه) در گردهمایی ۳۰ هزار نفری دانش آموزان بسیجی «نسل سلیمانی» که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: از جمعیت حاضر در اینجا حیرت زده هستم و سلام مخصوص به پسران و دختران حسینی دارم و خدا رو شکر می‌کنم که در ایران چنین نوجوانانی داریم که پشت سر رهبر معظم انقلاب ایستاده‌اند.

وی تاکید کرد: به امید این نوجوانان و جوانان و به امید خداوند انتقام خون حاج قاسم را خواهیم گرفت.

همچنین پسر حاج قاسم سلیمانی در این گردهمایی، گفت: تشکر می‌کنم از تمامی کسانی که ما را در این جمع بزرگ میزبانی کردند.

وی با بیان اینکه من در اینجا ۴۰ هزار حاج قاسم میبینم، تاکید کرد: خداوند ما را عاقبت به خیر کند. امیدوارم توفیق باشد تا همه راه حاج قاسم را دنبال کنیم.

کد مطلب 4845145
محسن احدی

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    نظرات

    • علی IR ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      منافقان و خوارجان و دروغگویان نفوذی در حاکمیت دشمن حاج قاسم هستند راه دور نرویم

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