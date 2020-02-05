به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحمتی با بیان اینکه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ اسفند ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، اظهار کرد: در نمایشگاه امسال واحدهای مختلف صنعتی، تجاری و خدماتی دستاوردهای زیست محیطی خود را ارئه می‌دهند و از سوی دیگر مراکز دانش بنیان و دانشگاه‌هایی که در زمینه محیط زیست به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

وی افزود: تلاش ما این است که ارتباط خوبی بین این مراکز دانشگاهی و صنعت برقرار کنیم تا واحدهای صنعتی، خدماتی و تجاری حاضر در نمایشگاه بتوانند با کمک مراکز علمی مشکلات زیست محیطی خود را برطرف کنند.

دبیر اجرایی نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در زمینه‌های مختلف زیست محیطی اعم از آلودگی هوا و آب، مدیریت پسماند و پساب و … مشکل دارند، تصریح کرد: نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست فرصتی فراهم خواهد کرد تا این واحدها بتوانند با آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه محیط زیست آشنا شوند.

به گفته رحمتی در اصل ۵۰ قانون اساسی کشور آحاد جامعه در برابر حفظ محیط زیست مسئول هستند و از اینرو شعار امسال این نمایشگاه، محیط زیست مسئولیت اجتماعی ۸۰ میلیون محیط بان است.

وی در ادامه تصریح کرد: نمایشگاه‌های بین‌المللی محیط زیست پیش از این دبیرخانه دائمی نداشتند و به همین دلیل دستاوردهای آن به صورت گزارشی جامع تهیه و مستندسازی نمی‌شد اما امسال دبیرخانه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست فعال شده است و در طول نمایشگاه و پس از آن دستاوردها و نقاط ضعف و قوت به صورت دقیق مستندسازی می‌شود.

دبیر اجرایی نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست با بیان اینکه در طول برگزاری نمایشگاه کارگاه‌های آموزشی برگزار خواهد شد، گفت: روز اول نیم قرن تجربه ما در حوزه محیط زیست بررسی و پس از آن طی روز دوم موضوعات مرتبط با آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم در زمینه‌های زیست محیطی بررسی می‌شود. در روز سوم نیز فناوری‌های دانش‌بنیان و سازگار با محیط زیست معرفی خواهند شد و آخرین روز به صنعت، خدمات و توسعه پایدار اختصاص می‌یابد.

رحمتی در ادامه اظهار کرد: در این دوره از نمایشگاه برای اولین بار عنوان «منشور سبز» تعریف شده است و واحدهایی که قصد شرکت در این نمایشگاه را دارند باید برخی نکات زیست محیطی از جمله مدیریت پسماند و پساب و … را رعایت کنند. هرچند که ممکن است امسال به طور کامل نتوانیم این موضوع را رعایت کنیم اما انتظار ما این است که به عنوان مثال اگر واحدی ۱۰ درصد موضوعات زیست محیطی را رعایت می‌کند بتواند تا سال آینده این درصد را افزایش دهد.

وی در پایان درباره استقبال واحدهای صنعتی و دانشگاه‌ها از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست گفت: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بر حضور در این نمایشگاه مؤثر است اما باوجود این و با اطلاع‌رسانی‌ها در سراسر کشور تاکنون استقبال خوبی از این نمایشگاه صورت گرفته است و از اکثر استان‌های کشور واحدهای صنعتی و خدماتی و مراکز دانش بنیان شرکت کرده‌اند. یک ماه دیگر نیز تا زمان افتتاح نمایشگاه محیط زیست فرصت داریم و امیدواریم که این استقبال بیشتر صورت گیرد.