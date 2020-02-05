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۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۴۲

فرمانده انتظامی رزن عنوان کرد:

کشف ۲ تن ماهی فاسد در شهرستان رزن

کشف ۲ تن ماهی فاسد در شهرستان رزن

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان رزن از کشف ۲ تن ماهی فاسد و غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف ۲ تن ماهی فاسد و غیر بهداشتی در شهرستان رزن خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن گفت: مأموران یگان امداد شهرستان رزن حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این خودرو ۲ تن ماهی فاسد و غیر بهداشتی کشف و یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ زنگنه بیان کرد: بر اساس نظر کارشناسان ارزش کالای کشف شده ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 4845474

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