چاپ پنجم «شهید علم» درباره دکتر مجید شهریاری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اول از سری کتابهای «شهید علم» درباره دانشمند هستهای شهید دکتر مجید شهریاری، تهیه و تدوین دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از سوی دفتر نشر معارف به چاپ پنجم رسید. این کتاب مجموعهای از خاطرات دوستان، شاگردان و نزدیکان دکتر شهریاری درباره او است.
دانشمند شهید، دکتر مجید شهریاری به سال ۱۳۴۵ در زنجان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در زنجان، دوره کارشناسی را در رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه صنعتی امیر کبیر گذراند. دوره کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی هستهای در دانشگاه صنعتی شریف و و دوره دکترا را در رشته مهندسی هستهای در دانشگاه امیرکبیر سپری کرد. شهید شهریاری پس از فراغت از تحصیل در دانشگاه امیرکبیر به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه مشغول به کار شد و در سال ۱۳۸۸ به درجه استادی ارتقاء پیدا کرد.
در دوره دانشیاری، استاد راهنمای ۱۷ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۵ دانشجوی دکترا بود و ۲۱ مقاله تخصصی در مجلات علمی پژوهشی به چاپ رساند. همچنین در ۲۴ کنفرانس بین المللی به ایراد سخنرانی در رشته تخصصی خود پرداخت و در این دوره مجری ۵ طرح پژوهشی بود.
شهید شهریاری از سال ۱۳۸۳ تا زمان شهادت نماینده دانشگاه شهید بهشتی در امور اجرایی همکاری با سازمان انرژی هستهای بود. او همچنین عضویت در انجمن هستهای ایران، مدیریت گروه کاربرد پرتوها، عضویت در شورای آزمایشگاه و شورای فناوری دانشگاه، عضویت در کمیته تخصصی فنی و مهندسی هیات ممیزه، مشاور جمهوری اسلامی ایران در پروژه سزامی و برگزاری چهار کمیته علمی و کارگاه آموزش را در پرونده اجرایی خود داشت.
این دانشمند بزرگ در ۸ آذر ۱۳۸۹ به دست عمّال رژیم صهیونیستی و با همکاری اطلاعاتی منافقین در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید.
برشی از کتاب
کتاب «شهید علم» روایت ۱۰۰ خاطره متفاوت از دوره های مختلف زندگی شهید شهریاری است که توسط بستگان، دوستان، همکاران و شاگردان شهید بیان شده است.
۱. دکتر برایمان تعریف کرده بود که کلاس اول یا دوم دبستان که بوده، موقع املا نوشتن یکی از همکلاسیها از روی دست دکتر تقلب میکرده. دکتر میگفت لَجَم در میآمد که چرا کسی که درسش که درسش خوب نیست نمرهاش اندازه من شود؟ گفت عمداً بعضی کلمات را غلط نوشتم تا او هم غلط بنویسد. خودم هم که قبل از اینکه دفترم را به معلم بدهم، سریع غلطها را پاک کردم. (شاگرد شهید)
۲. دکتر میگفت معلمهای دوره دبیرستان که پدرم را میدیدند به پدرم میگفتند این خیلی درسش خوبه. انشاءالله استاد میشه. پدر هم جواب میداد که مجید! عُمراً استاد دانشگاه بشه! اینقدر شیطونه که نمیشه. (شاگرد شهید)
۳. در مقطعی برای امرار معاش برای دانش آموزان دبیرستانی تدریس خصوصی داشت، اما رها کرد. گفتم چرا رها کردی؟ گفت بعضی خانوادهها آداب شرعی را رعایت نمیکنند. بعد خاطرهای تعریف کرد.گفت آخرین روزی که برای تدریس رفتم مادر نوجوانی که به او درس میدادم بدحجاب بود. مدتی پشت در ایستادم تا خودش را بپوشاند، اما بیتفاوت بود. گفتم لااقل یک چادر بیاورید، من خودم را بپوشانم! از همان جا برگشتم. (دوست دوران دانشجویی)
۴. سال ۷۷، ۷۸ بحثهای پلورالیسم دینی مطرح بود آن ایام بحثهای آقای جوادی آملی را دنبال می کردیم، ایشان در بحث از کثرت به وحدت رسیدن عالم امکان تأکیدی داشتند. این بحثهای در دوران اصلاحات در ذهن ما چرخ می خورد. یک بار سر کلاس دکتر بودم ایشان فرمول جاذبه بین دو بار الکتریکی یا فرمول رابطه بین دو جِرم را استفاده کرد، بعد فرمولهای مشابه را کنار هم چید و خیلی قشنگ گفت وحدت را میبینید؟ در آن فضا برای ما خیلی جالب بود. آن زمان در ذهنم این بحث را به صحبتهای آقای جوادی آملی شباهت دادم. بعد از همسرشان شنیدم که دکتر بحثهای فلسفی و عرفانی آقای جوادی آملی را دنبال میکردند. آن موقع نمیدانستم. (شاگرد شهید)
۵. عادت به ترتیل داشت. انصافاً صدای قشنگی داشت. یکی از دوستان صوت ترتیلش را ضبط کرده. به سبک استاد پرهیزگار میخواند. با حافظ عجین بود. از خواندن دیوان حافظ لذت میبرد. وقتی حافظ میخواند، اشک روی گونههایش روان بود. بعضی وقتها دلش میخواست خانمش را هم شریک کند. میآمد آشپزخانه، می گفت عزیز؛ ببین چه گفته، شروع میکرد به خواندن من هم ظرف میشُستم. طوری رفتار میکردم که یعنی گوشم با تو است. قابلمه را زمین گذاشتم و نشستم؛ گفتم بخوان. این یک بیتش را دوباره بخوان. میخواستم به او نشان دهم که من هم در این حال هستم. خیلی با توجه به او گوش دادم. شاید احساس میکرد که من هم یک ذره میفهمم. خوشحال میشد. همیشه به خدا میگفتم چه شد که مجید را سر راه من قرار دادی. (همسر شهید)
۶. سال ۶۴ یا ۶۵ تصمیم گرفتم از جبهه برگردم و بعد از گذراندن چند واحد درسی دوباره برگردم. رفتم پیش دکتر، گفتم بعضی از درسها پیشنیاز دارد و من نمیتوانم آنها را بخوانم. بعد گفتم که خوش به حال شما. دکتر گفت خوش به حال ما نه! بلکه خوش به حال شما. گفتم چرا؟ گفت که شما در جبهه چیزهایی به دست آوردید که ما هرچه درس بخوانیم یا درس بدهیم، نمیتوانیم به آنها برسیم. ایام جنگ عدهای به سمت شهادت میرفتند؛ اما دکتر خودش زمینههایی فراهم کرد تا شهادت سراغش بیاید. البته دکتر دو نوبت جبهه رفته بود؛ در عملیات مرصاد هم بود. (دوست دوران دانشجویی شهید)
۷. نسبت به ائمه (ع) خیلی تعصب داشت. حتی در وفات حضرت عبدالعظیم حسنی مشکی (ع) میپوشید. میگفتیم دکتر چه اتفاقی افتاده؟ میگفت وفات است. شده بود تقویم مذهبی ما. حساس بود در ولادت همه ائمه (ع) شیرینی پخش کنند. اگر نمیکردند ناراحت میشد. میگفت مگر امام تنی و ناتنی داریم که برای ولادت امام علی (ع) از دو روز قبل شیرینی میگذارید، ولی برای ولادت امام هادی (ع) یا سایر امامها نمیگذارید. اگر نگرفته بودند، خودش شیرینی میگرفت و در دانشکده پخش میکرد. (کارمند دانشگاه)
۸. درباره دانشجوها میگفت اینها عائله ما هستند. پدر و مادرشان اینها را به ما سپردهاند. اگر مریض می شدند یا مشکل مالی داشتند، رسیدگی میکرد. به سؤالات دانشجویان اساتید دیگر پاسخ میداد. بعضاً دانشجویانش اعتراض میکردند چرا دانشجویان اساتید دیگر جلوی اتاقش صف میکشند. (همکار شهید)
۹. به زندگی شخصی دانشجوها به شدت اهمیت میداد. دوستی داشتم که موقع ازدواج، به مشکل مالی برخورد. استاد کمکش کرد تا زندگیاش را شروع کند. گفته بود هروقت داشتی، برگردان. آن بنده خدا هم ماهیانه مبلغی را برمیگرداند. همیشه نگران شغل و آینده دانشجوها بود. اگر میدید دانشجویی سال قبل فارغ التحصیل شده، ولی هنوز شغل ندارد، برایش شغلی پیدا میکرد یا در پروژههای خود، از او استفاده میکرد. این نگرانی همیشه در ذهنش بود. دانشجوهایی که با دکتر پروژه داشتند، میگفتند امکان نداشت دکتر سر ماه فراموش کند حق الزحمه ما را بدهد. حواسش بود اگر یکی از بچهها متأهل است و درآمدی ندارد، به او کمک کند. (شاگرد شهید)
مشخصات
چاپ پنجم دفتر اول کتاب «شهید علم» در ۱۲۰ صفحه، قطع رقعی، تیراژ هزار نسخه و قیمت ۱۳ هزار تومان عرضه شده است. دفتر دوم کتاب «شهید علم» نیز خاطراتی است از زندگی دانشمند شهید داریوش رضایی نژاد که تاکنون در پنج نوبت به چاپ رسیده است. علاقهمندان جهت تهیه این کتابها علاوه بر کتابفروشیها و فروشگاههای زنجیرهای «پاتوق کتاب» در سراسر کشور میتوانند به واحد فروش دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی واقع در میدان انقلاب اسلامی، خیابان ۱۶ آذر، روبروی پورسینا، پلاک ۶۰، حسینیه هنر یا سایتهای «عماریار» ammaryar.ir و «پاتوق کتاب فردا» bookroom.ir و «من و کتاب» manvaketab.ir مراجعه و یا نام کتابها را به شماره ۰۹۱۹۹۰۳۸۲۷۰ پیامک کنند.
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