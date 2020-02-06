نجات جان ۷ میلیون بیمار مبتلا به سرطان در طول دهه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در صورت تداوم روند فعلی، جهان شاهد افزایش ۶۰ درصدی موارد ابتلاء به سرطان در طول دو دهه آینده خواهد بود.

پیش بینی می‌شود بیشترین افزایش (حدود ۸۱ درصد) در موارد جدید در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد روی خواهد داد که نرخ بقا در آنها در حال حاضر در کمترین سطح قرار دارد.

این مسئله عمدتاً به این دلیل است که این کشورها دارای منابع محدود در عرصه سلامت در مقابله با بیماری‌های عفونی و بهبود سلامت مادر و فرزند هستند و خدمات سلامت شأن مجهز به پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان‌ها نیست.

«الیزابت ویدرپس» مدیر بخش تحقیقات این سازمان، در این باره می‌گوید: در کشورهای پردرآمد، پیشگیری از سرطان، تشخیص زودهنگام، برنامه‌های غربالگری، و درمان بهتر در ۲۰ درصد کاهش احتمال مرگ زودهنگام بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ نقش داشته است در حالی که در کشورهای کم درآمد، این میزان کاهش فقط ۵ درصد بوده است.

خبر خوب این سازمان این است که با شناسایی مناسب‌ترین دانش برای وضعیت هر کشور، واکنش‌های قوی به پوشش سلامت جهانی در زمینه سرطان، و با بسیج ذی نفعان مختلف برای همکاری با یکدیگر، جان حداقل ۷ میلیون نفر در طول دهه آینده می‌تواند نجات یابد.

سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری از موارد جدید سرطان بر کنترل مصرف دخانیات که عامل ۲۵ درصد مرگ‌های سرطانی است؛ واکسیناسیون علیه هپاتیت B به منظور پیشگیری از سرطان کبد؛ ریشه کنی سرطان دهانه رحم با واکسیناسیون علیه HPV، غربالگری و درمان؛ و اجرای اقدامات مدیریت سرطان با تأثیر بالا تاکید دارد.